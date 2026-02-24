Las autoridades colombianas detienen en Bogotá a un ciudadano ruso acusado de terrorismo en Estados Unidos

Las autoridades colombianas han detenido este martes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años, acusado de conspiración y financiación de actos terroristas. El hombre, que tiene una circular roja de Interpol y está en búsqueda y captura por autoridades de Estados Unidos, había llegado a Colombia en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines y pretendía seguir su viaje a Cartagena de Indias, uno de los grandes destinos turísticos del país sudamericano. Ha sido detenido en un operativo liderado por Migración Colombia.

“La articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional”, ha declarado la directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, en un comunicado compartido por el organismo que lidera.

Según la agencia migratoria colombiana, la investigación en EE UU señala que el supuesto terrorista participó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en un plan para asesinar a dos personas “ampliamente conocidas” en Europa, aunque no detalla de quiénes se trata. La acusación sostiene que Alimov giró en octubre de 2024 unos 60.000 dólares (unos 220 millones de pesos) para financiar el atentado, mientras que ponía el precio por cabeza en 1,5 millones de dólares (5.000 millones de pesos). “Es buscado por suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados; uno de los cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York”, añaden las autoridades colombianas.

Oficiales de Migración Colombia durante la detención de Denis Alimov, en el aeropuerto El Dorado. Migración Colombia

Alimov carga sobre su espalda una orden de captura desde el pasado diciembre, emitida por el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La corte también había formalizado una solicitud de extradición. De ser hallado culpable de los delitos que se le acusan, la pena oscilaría entre los 15 años de cárcel y la cadena perpetua. Colombia ya ha iniciado el trámite de extradición.

El aeropuerto El Dorado, uno de los más transitados del continente, ha sido escena de varias capturas en las últimas semanas. En un caso, un ciudadano dominicano intentó entrar a Colombia con un pasaporte español falso; en otro, una ciudadana requerida por México y con una circular roja vigente fue detenida tras llegar al país en un vuelo comercial. Estaba buscada por delitos relacionados con fraude.

Entre enero y noviembre, Migración Colombia inadmitió a más de 2.600 extranjeros, mientras que otros 227 fueron expulsados. La mayoría de aquellos a los que se les impidió la entrada al país tenían acusaciones o eran condenados de delitos sexuales. Antioquia, en cuya capital hay una grave situación de explotación sexual, es el departamento con el mayor número de inadmisiones. Por nacionalidades, los venezolanos y los dominicanos son los ciudadanos a quienes más les han rechazado la entrada al país. Le siguen los naturales de EE UU, México y Haití.