García Harfuch se reúne con la DEA en Washington para hablar del tráfico de armas hacia México

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se reunió este lunes en Washington con el jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, para abordar la “cooperación bilateral para combatir el narcotráfico” y cómo “frenar el tráfico de armas” desde Estados Unidos. La reunión entre ambos se da en medio de las infundadas acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social, de que los carteles controlan al país y que su vecino del sur es, en realidad, un “narco-estado”.

La visita de Harfuch también cae en un momento en el que el Gobierno de la mandataria, Claudia Sheinbaum, ha redoblado en su apuesta por atacar frontalmente a los grupos del narcotráfico. Sobre todo tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el pasado febrero. También coincide con el reforzamiento de la posición mexicana frente a las presiones de Estados Unidos por el paso de droga en la frontera: las armas que usan los líderes de las mafias mexicanas son compradas, en su mayoría, en Estados Unidos.

No han sido pocas las amenazas de la Administración republicana, que en el peor de los casos ha agitado un antiguo fantasma: la posibilidad de que Washington realice ataques en territorio mexicano. Frente a esos discursos, abrazados en el núcleo más duro del Partido Republicano y sus tentáculos mediáticos, el Ejecutivo mexicano ha reiterado que la estrategia de seguridad tiene que ser vista como una “responsabilidad compartida” entre México y EE UU.