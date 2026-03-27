Bolivia da un paso más hacia el Mundial al vencer a Surinam

Bolivia sueña lindo. El conjunto boliviano ha ganado el primero de dos partidos que lo pueden situar en la Copa del Mundo después de 30 años. Este jueves, en pleno sol regio, los bolivianos remontaron ante Surinam en los últimos 20 minutos para avanzar de ronda y ahora enfrentar, el próximo martes 31, a Irak en el partido que definirá uno de los últimos invitados al torneo más grande de la historia con 48 selecciones.

BOL Bolivia 2 SUR Surinam 1 Goles 0-1 min. 47: Liam van Gelderen. 1-1 min. 71: Moisés Paniagua. 2-1 min. 79: Miguel Terceros. Árbitro Alireza Faghani Tarjetas amarillas Boetius (min. 15), Melayro Bogarde (min. 66), Shaquille Pinas (min. 69), Ramiro Vaca (min. 88), Villegas (min. 90), Miguel Terceros (min. 91), Anfernee Dijksteel (min. 93) y Luis Haquin (min. 97)

Ambos equipos empezaron el ruedo tímidos y tensos. Los primeros 15 minutos del encuentro Bolivia intentó ser más propositivo al abrir la cancha en busca de espacios para penetrar en territorio surinamés. Los Suriboys mantuvieron un bloque compacto y cerrado en su lado de la cancha esperando el error de La Verde.

Los mejores intentos de Surinam llegaron en los errores al buscar espacios del equipo boliviano. Fue en estos momentos cuando los volantes caribeños trataron de sorprender a la zaga de La Verde con su velocidad. Sin embargo, la primera ocasión clara del partido no llegó hasta el minuto 20, a través de un zapatazo de Ramiro Vaca, que chutó desde fuera del área chica y el portero caribeño despejó hacia el corner.

La primera respuesta de Surinam llegó en el minuto 29. Los caribeños avisaron de su presencia en el juego a través de una combinación entre el volante Gyrano Kerk y Joël Piroe, el delantero del Leeds United, que el portero Guillermo Viscarra despejó. La segunda oportunidad para los Suriboys surgió apenas cuatro minutos después. El cancerbero boliviano del Alianza Lima, de Perú, fue puesto a prueba una vez más, callando el grito de gol surinamés con un despeje a base de puro reflejo. A esa altura del juego, Viscarra ya se constituyó como la figura bajo los tres palos.

A pesar de que Bolivia tuvo más del 50% de la posesión, siete remates y tres disparos a puerta, Surinam fue el equipo de la propuesta más clara. El primer gol del encuentro llegó apenas iniciando el segundo tiempo. Apelando a la fórmula que le funcionó a Surinam que volvió a llegar por las bandas. Un balón mal despejado en la zona defensiva boliviana favoreció para que Liam van Gelderen la empujara al fondo de la red.

Desde el minuto 60, con el resultado a su favor, Surinam comenzó a jugar con los nervios y la ansiedad de Bolivia. El juego ya no fue tan fluido por las constantes pérdidas de tiempo de los Suriboys. La duración en los saque de meta del portero de Surinam trajeron de vuelta, hasta en tres ocasiones, el grito homofóbico prohibido por la FIFA. Sin embargo, el colegiado a cargo del encuentro no hizo nada para evitar esta falta a la norma.

Y todo cambió para Bolivia en el minuto 71. El recién ingresado Moisés Paniagua aprovechó otro mal despeje en la zaga surinamés para colocarla en el poste derecho del portero Etienne Vaessen que no pudo alcanzarla. Seis minutos más tarde llegaría otro mazazo boliviano. Surinam bajó la intensidad tras el primer gol, lo que ocasionó que Bolivia comenzara a presionar en tres cuartos de cancha. Esa presencia arriba y el movimiento de banda a banda de La Verde ocasionaron una falta en el área chica sobre Juan Godoy. El árbitro señaló penal para los dirigidos por Óscar Villegas. Miguel Terceros, jugador del Santos de Brasil, anotó desde los 12 pasos para darle la ventaja a su equipo. Gol y explosión de alegría para los 33.557 aficionados que asistieron al Estadio BBVA.

Monterrey es una de las tres ciudades mundialistas en México y en su campo se disputarán tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. Asimismo, el encuentro entre Japón y Túnez, el 20 de junio, se convertirá en el encuentro número 1.000 en la historia de los Mundiales. El ganador de la serie entre Bolivia e Irak compartirá grupo junto a Francia, Noruega y Senegal.