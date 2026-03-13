Sheinbaum y Trump se enzarzan por la seguridad: “La soberanía de México no está en negociación”

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación entre México y Estados Unidos ha sido un tira y afloja. El más reciente cruce entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo se ha producido este viernes, cuando el magnate, a través de una publicación en Truth, su red social, compartió una captura de pantalla de un usuario en donde irónicamente cuestiona que México no sea un narcoestado —una alusión que ha lanzado recurrentemente el vecino del norte— si se niega a aceptar ayuda militar de Trump para combatir a los carteles. “Así es, dijimos que no. Orgullosamente, no”, respondió Sheinbaum el 9 de marzo. “¿Y así dice que no son un narco-gobierno?”, cuestiona la publicación a la que el republicano ha dado difusión. En respuesta, Sheinbaum ha vuelto a decir de forma contundente, este mismo viernes desde un acto en Tecomán, Colima, que “la soberanía no se negocia”. Y de nuevo, como contrarréplica, Trump ha cuestionado la postura de Sheinbaum, antes de abordar un avión en Maryland: “Ella no debió haber rechazado mi ayuda”.

Sheinbaum ha hecho mención en el acto en Tecomán a la publicación inicial de Trump y ha dicho que el republicano “a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”. Asimismo, la mandataria enfatizó sobre la soberanía del país frente a la insistencia de su homólogo. “Hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México”, arengó ante los presentes.

Trump, en un breve encuentro con los medios de comunicación en la pista de la Base Aérea Andrews —en Maryland, cerca de Washington D.C.—, replicó a la presidenta ante la pregunta de un periodista. “Ella no debió haber rechazado mi ayuda. Le ofrecí erradicar a los carteles y por alguna razón, ella no quiere hacerlo. La aprecio mucho, pero ella debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, están gobernando México. No podemos permitir eso”, ha manifestado el republicano.

La relación entre ambos mandatarios ha sido de ida y vuelta en los últimos meses. El discurso de Trump, que ansía una intervención militar por tierra en territorio mexicano con el objetivo de brindar seguridad a su país, no es nuevo. La última vez que se pronunció contra su vecino al sur fue el pasado 7 de marzo. En su discurso durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas, que agrupa a líderes de la derecha en el continente, acusó a México de ser el epicentro de la violencia de los carteles de la droga en la región para, sin solución de continuidad, alabar a Sheinbaum, diciendo que es “muy buena persona”. En ese mismo evento, aseguró, otra vez, que los criminales mandan en México y que hay que “erradicarlos” para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense.

Este nuevo embate del magnate sucede tras la caída de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el narco más buscado a ambos lados de la frontera, un operativo por el que México y Estados Unidos escenificaron los avances en la colaboración bilateral, con buenas palabras de altos oficiales de la Casa Blanca por los logros obtenidos desde Palacio Nacional.

Pese a la presión de Washington, que en enero calificó de “inaceptable” el avance gradual en temas de seguridad, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la lucha contra las drogas, ha dado resultados. La Administración de la mandataria echó a andar en enero de 2025 la Operación Frontera Norte, un plan dirigido puntualmente a combatir a las organizaciones criminales vinculadas al trasiego de drogas a EE UU. De octubre de 2024 —fecha en que Sheinbaum asumió la presidencia— hasta el mes de febrero pasado, las agencias de seguridad de México —desde el Ejército y la Marina a la Guardia Nacional y la Fiscalía— han incautado 1,8 toneladas de fentanilo, han destruido casi 1.900 laboratorios de producción de drogas y han capturado a casi 41.000 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, incluyendo a jefes clave del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación.