La Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por fraude procesal: “Nunca fue a clase ni presentó exámenes”

La Fiscalía General de la Nación ha imputado en la tarde de este jueves a Juliana Guerrero el delito de fraude procesal en un caso por sus presuntos títulos falsos emitidos por la Fundación Universitaria San José. El ente acusatorio asegura que la joven, muy cercana al presidente Gustavo Petro y fallida candidata a viceministra de Juventud, sabía que sus diplomas de contadora y técnica en contaduría eran falsos, pero aun así los usó para aspirar a un cargo público.

“Nunca fue a clase, ni presentó los exámenes”, argumentó ante el juez la fiscal del caso, Jessica Montealegre. Recordó que Guerrero tampoco hizo la prueba Saber Pro, requisito necesario para poder graduarse. Pese a ello, Guerrero continúa como delegada del presidente Petro en el consejo directivo de la Universidad del Cesar y conserva el poder en los círculos íntimos del presidente. La joven indicó al terminar la audiencia que no acepta los cargos.

La investigación de la Fiscalía muestra que fue Guerrero quien subió directamente los títulos falsos a la plataforma de hojas de vida del Estado, Sigep II, para cumplir con los requisitos académicos exigidos para ser viceministra. El propósito, dijo la fiscal Montelagre, era llevar al Ministerio de Igualdad a cometer un error, para así quedarse con el cargo.

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, dijo la fiscal durante la audiencia. También se investiga a Guerrero por falsedad en documentos públicos, porque los títulos académicos son expedidos por autorización del Ministerio de Educación y, por lo tanto, tienen carácter público.

La diligencia, que se realizó ante el despacho del juez 38 penal de control de garantías de Bogotá, se dio este jueves después de varias citaciones previas fallidas, en las que la joven no se presentó ante la Fiscalía argumentando que no tenía un abogado de confianza.

Durante la audiencia, la Fiscalía también le ha imputado cargos a Luis Carlos Gutiérrez, quien era secretario general de la Fundación San José, por falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con el ente acusatorio, Gutiérrez gestionó los títulos para Guerrero en la institución educativa. Hace unos meses, el exdirectivo asumió la responsabilidad en un acta interna en la que reconoce que Guerrero se graduó sin los requisitos necesarios. “En el ejercicio de dicho cargo, suscribió, autorizó y expidió dos diplomas académicos falsos, y sus correspondientes actas de grado falsas con fecha del 1 de julio de 2025, mediante los cuales se hizo constar que Juliana Guerrero había cumplido la totalidad de los requisitos legales para la obtención de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”.

El caso contra Guerrero viene desde el año pasado, cuando denuncias de distintos medios de comunicación y de la congresista Jennifer Pedraza mostraron que la joven no presentó nunca el examen Saber Pro, necesario para graduarse. Por eso, el presidente tuvo que retirar la postulación de la joven de 23 años al alto cargo de viceministra. Hace dos meses, Petro desinó como directora del Departamento Administrativo de Presidencia a Nhora Yhanet Mondragón, cercana a Guerrero.

Juliana Guerrero tuvo un ascenso vertiginoso y difícil de explicar en las altas esferas del poder en Colombia. En pocos meses, pasó de ser una militante del movimiento estudiantil de la estatal Universidad Popular del Cesar, a controlar recursos públicos y puestos claves en distintas entidades del Ejecutivo. Su cercanía con el presidente la llevó a ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, ser enlace territorial del Ministerio del Interior y, finalmente, ser jefe de gabinete de la misma cartera sin haberse graduado de la universidad ni tener ninguna experiencia relacionada.

La Fiscalía también investiga si el caso de Guerrero es aislado o representa un problema sistemático. De acuerdo con las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, la Fundación Universitaria San José graduó de forma irregular al menos a 24 funcionarios y contratistas actuales del Gobierno, incluida una secretaria del despacho del presidente. Seis de esos trabajadores recibieron su título de técnicos, tecnólogos o profesionales sin presentar el examen Saber Pro. Los 18 restantes presentaron el examen semanas o meses después de recibir el diploma, una falta que también invalida cualquier título de acuerdo a la Ley 1324 de 2009 y al Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que esta prueba “es un requisito previo y obligatorio para la obtención de un título profesional”.