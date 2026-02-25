El 58% de las grandes empresas españolas ya utilizan la inteligencia artificial

El uso también crece en las más pequeñas y se sitúa en una media del 21%, según un informe de UGT, que advierte de un “inquietante” bloqueo del empleo tecnológico

La inteligencia artificial (IA) avanza año a año en la empresa española y cada vez con más fuerza. “2025 ha sido un año de fuerte despegue de la IA empresarial”, indica UGT en la séptima edición de su estudio Digitalización de la empresa española, que dedica mucha atención a la expansión de la IA. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),el sindicato subraya que el 21,1% de las empresas mayores de 10 trabajadores usó la IA en 2025, nueve puntos más que un año antes. También indica que esa utilización está aún más instalada en las empresas más grandes, con un 58,2% y un avance interanual de 13 puntos. Estas tendencias mejoran la posición española en el ranking sobre uso de la IA de la OCDE.

“La inteligencia artificial es, hoy por hoy, la tecnología más influyente en términos laborales y empresariales, tanto por sus propias capacidades como por ser la cúspide del inventario tecnológico de cualquier compañía”, reflexiona UGT en el informe, elaborado por José Varela, el responsable de digitalización del sindicato. Destaca que la implantación de la IA en las empresas se ha multiplicado por 2,5 desde los primeros registros al respecto del INE, de 2021.

El detalle por tamaño de empresa muestra que el uso de la IA avanza en todos los rangos, pero que su implantación varía en función de la dimensión de las plantillas. Por lo general, las empresas más grandes tienen mayor capacidad para asimilar nuevos desarrollos tecnológicos e invertir en su implantación.

Las empresas más grandes, las que superan los 250 trabajadores, son las que más usan la IA, un 58,2% de ellas. Es un avance importantísimo respecto al primer dato disponible, 2021, cuando rondaba el 36,8%. El principal salto se ha dado en el último año, en el que esta variable ha avanzado 13 puntos, frente a los 12 que ganó de 2021 a 2024.

La misma dinámica se repite en el resto de empresas: entre las que emplean menos de 10 trabajadores, la evolución fue del 3,5% en 2021 al 7,5% en 2024 y hasta el 13,4% en 2025. En las compañías de 10 a 49 empleados se pasa del 5% en 2021 al 9,5% en 2024 y el 17,9% en 2025; y en las de 50 a 250 trabajadores, del 14% en 2021 al 21,2% en 2024 y al 30,8% en 2025. Todos estos datos corresponden al primer trimestre de cada año.

Estos incrementos, según se desprende del informe de UGT, colocan a España en una posición más avanzada que en los años precedentes. “Este notable progreso en la adopción de la IA coloca a España ligeramente por encima de la media de la OCDE y de la UE con un 20,3%”, indica UGT, que también alude al adelantamiento a “economías tradicionalmente más tecnológicas” como Irlanda (19,6%) o a “países con grandes progresos digitales en los últimos ejercicios”, como Portugal (11,5%).

“No obstante, seguimos lejos de las economías del arco escandinavo y centroeuropeas”, añade UGT. Los países de la OCDE con mayor implantación de la IA en sus empresas son Dinamarca (42%), Finlandia (38%) y Suecia (35%). La menor se da en Bulgaria (9%), Polonia (8%) y Turquía (7%).

Entre las herramientas concretas, UGT indica que “ascienden a las primeras posiciones las IA tipo ChatGPT, Copilot o Gemini, tanto en su vertiente de generación de contenidos multimedia como de tratamiento de textos”. Por el contrario, agrega UGT, desciende seis puntos el uso para la automatización de flujos de trabajo, del 39% de 2024 al 33% de 2025. “Podría dar la impresión de que este retroceso aliviará la creciente presión sobre el empleo, pero los despidos colectivos presentados recientemente parecen apuntar en sentido contrario”, agrega el autor del informe. Pone como ejemplo los despidos anunciados en los últimos meses en Amazon, Allianz o en Telefónica.

UGT también presta atención a los motivos por los que un 79% de las empresas aún no usa la IA. El principal motivo es la “falta de conocimientos”, que mencionan el 81% de empresas que no recurren a la IA. El 53,6% alude a problemas relacionados con la privacidad y protección de datos, el 52,9% a las posibles consecuencias legales y el 48,3% a los costes económicos.

Mayor digitalización

Más allá de la IA, UGT observa una mejora de la digitalización de la empresa española en el último año. “El ejercicio 2025 no solo es el año de la explosión en la adopción de la IA; también lo es del resto de tecnologías más avanzadas, posiblemente al calor de aquella”, dice UGT. “Tanto la envergadura del progreso como su variedad tecnológica ha impulsado como nunca el nivel de intensidad digital del tejido empresarial español“, abunda el sindicato.

El informe destaca que en el último ejercicio disminuye la presencia de firmas poco digitalizadas y se dobla el porcentaje de empresas con mayor poderío tecnológico. “Gracias a todo ello, un 12% de las empresas españolas ya acredita el mayor nivel de digitalización y una de cada tres muestra un grado tecnológico alto o muy alto“. A la vez, ”la comparativa con la UE cambia claramente de signo", ya que “en el rango más bajo (compañías con intensidad digital muy baja), se constata un 4% menos que la media europea” y “en empresas con intensidad alta o muy alta, España está cinco puntos por encima del resto de Europa“.

UGT relaciona este avance con el progreso del programa Kit Digital, un plan de inversiones públicas para digitalizar la economía española. “Los 1.356 millones de euros invertidos en digitalizar empresas y administraciones públicas han contribuido, de manera específica y crucial, al progreso descrito”, agrega UGT.

Revés laboral

El reverso de estos datos es laboral. UGT considera que estas tendencias no se están trasladando al empleo: “Es indudable que el progreso en la adopción de nuevas tecnologías digitales no tiene su reflejo en aprovechamiento y uso laboral. La inversión, la innovación y las estrategias empresariales se están centrando en la adquisición de infraestructuras, software y servicios, desdeñando el papel capital de las personas”.

UGT concreta por qué llega a esta conclusión: “Las empresas medianas no han variado ni un milímetro la presencia de expertos TIC en todo un año. En las pequeñas, el incremento es de apenas un 1%. Pero lo más sobresaliente es que, entre las grandes empresas, ha descendido el porcentaje de compañías con profesionales de las nuevas tecnologías en casi un 2,5%“.

El sindicato dice que es “complicado” adelantar las circunstancias que explican este retroceso, pero indica que “sin duda” es un “inesperado e inquietante comportamiento”. En otro informe reciente, el sindicato subrayaba que el empleo tecnológico se está frenando en España tras varios años al alza.