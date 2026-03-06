Trump: “Cuba caerá bastante pronto, pero primero nos enfocaremos en Irán”

El presidente de Estados Unidos avisa en una entrevista con CNN que ha puesto a Marco Rubio a trabajar en el futuro de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este viernes su ronda de llamadas con algunos de los reporteros más influyentes de Washington. Esta vez, el turno fue para Dana Bash, presentadora de la CNN, a la que Trump le ha dicho que la guerra en Irán “va mejor militarmente de lo que nadie podría haber soñado”, antes de, según Bash, cambiar de tema sin ser preguntado. “Cuba será la siguiente. Caerá bastante pronto. Están deseando hacer un trato”, dijo el republicano en una conversación de cinco minutos. “He puesto a Marco Rubio con ello, pero primero nos enfocaremos con Irán; hay tiempo de sobra [para Cuba]”.

La charla también trató sobre el relevo al frente del régimen iraní. Trump recurrió, como en entrevistas anteriores, al ejemplo de Venezuela. “Será muy fácil”, dijo, sobre la sustitución de Ali Jameneí, al que las bombas israelíes mataron el sábado pasado, primer día de la ofensiva lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel. “Funcionará como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí”, añadió, en referencia a Delcy Rodríguez. “Está haciendo un trabajo fantástico, y así es como funcionará [en Irán]”.

El recurso a Rodríguez como ejemplo para las transiciones en lugares en los que está interviniendo el Gobierno de Trump se ha convertido en un comodín. En el plan de Venezuela, primero fue la intervención militar para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que esperan juicio en Nueva York. Tras el golpe, el republicano dejó al frente Delcy Rodriguez, presidente interina y miembro destacado, junto a su hermano Jorge, del chavismo. De momento, Washington, está primando el negocio del petróleo a la democracia. El jueves llegó la reanudación de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Las elecciones aún siguen sin fecha.

Bash le preguntó que le parecía buena idea que el elegido en Irán fuera un líder religioso. A lo que Trump respondió: “No me molestaría. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos. Necesitamos a un líder justo que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y a los demás países de Oriente Próximo. Todos son nuestros socios”.

El presidente de Estados Unidos también habló de las cruentas primarias republicanas en Texas por el senado, en la que un político tradicional, John Cornyn, y un MAGA convencido, Ken Paxton, están en la pelea, sin que Trump se decida a apoyar a ninguno de los dos; de sus intentos de cambiar las reglas para las próximas elecciones legislativas de noviembre; y del precio de la gasolina, que ha alcanzado su nivel más alto desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Tras colgar a Bash, Trump acudió a su red social, Truth, y escribió: “No habrá acuerdo con Irán salvo rendición incondicional”. “Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. “¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!”, publicó pasadas las 9.00 (hora de Washington).

