El candidato de Trump para presidir la Fed revela tener un patrimonio de más de 190 millones

Kevin Warsh presenta su declaración de bienes como paso previo para su nombramiento por el Senado en sustitución de Powell. Asegura que desinvertirá para evitar conflictos de interés

Kevin Warsh, el candidato elegido por Donald Trump, para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, ha revelado tener un patrimonio de más de 190 millones de dólares, según el registro presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental del Senado, que debe avalar su nombramiento.

La fortuna de Warsh, casado con Jane Lauder, heredera del imperio de belleza Estée Lauder, supera con creces a la del resto de presidentes de la Fed durante al menos el último medio siglo. Si Warsh logra superar el filtro del Senado para su nominación como presidente del banco central estadounidense, que no será fácil, tomará decisiones de política monetaria que podrían influir en sus inversiones. Aunque ha avanzado que desinvertirá en muchos de los activos para evitar conflictos de interés.

Sus declaraciones financieras revelan que Warsh y su esposa ostentan activos por un valor aproximado de 192 millones de dólares. No resulta valorar todos los activos del ex banquero central entre 2006 y 2011, pero solo los que están a su nombre superan los 135 millones de dólares y podrían rozar los 200 millones. En los registros presentados en el Capitolio se enumeran unos 1.800 activos, aunque la mayoría no se pueden identificar porque están sujetos a normas de confidencialidad. Así que no es fácil hacer la cuenta de la riqueza real del aparentemente próximo presidente de la Fed.

Lo que sí está claro es que tiene participaciones en SpaceX, la empresa de Elon Musk, y en Polymarket, la plataforma de predicción de mercados. También confiesa inversiones en dos fondos valorados en más de 50 millones de dólares, sin especificar la cantidad exacta.

Wash asegura que dimitirá de los consejos de la empresa de transporte UPS y de Coupang, un gigante coreano del comercio electrónico. Además, abandonará sus cargos en Stanford y otras organizaciones en las que participa.

La declaración de patrimonio de Kevin Warsh evidencia los estrechos vínculos con Wall Street y con Silicon Valley, algo que ya se sabía. Con apenas 25 años fue contratado en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley en las oficinas de Nueva York, donde tejió unas relaciones con el mundillo financiero de Wall Street que han sido fundamentales para su carrera. Durante la crisis financiera de 2008 aprovechó aquellos contactos para diseñar los instrumentos de rescate que la Reserva Federal lanzó a la gran banca estadounidense para evitar el colapso total. Aunque muchos inversores se arruinaron con la crisis de Lehman Brothers, unos pocos se enriquecieron enormemente en aquella época.

La declaración de Warsh es el paso previo para su confirmación en el Senado, de quien dependen realmente los nombramientos de la Reserva Federal. Aunque el presidente de Estados Unidos propone el nombre, son los legisladores los que tienen que aprobarlo.

El presidente del comité bancario del Senado, que se encarga de estos nombramientos, Tim Scott, ha asegurado este martes que la próxima semana celebrará una audiencia de confirmación, según ha avanzado en una entrevista con Fox Business.

La nominación final no será fácil porque varios senadores, incluidos algunos republicanos, han advertido que bloquearán el nombramiento de Warsh mientas siga abierta la investigación criminal de la Fiscalía de Estados Unidos sobre Jerome Powell por los sobrecostes de la reforma de la sede de la Fed. Se considera este proceso como una maniobra de presión de la Administración de Trump para que Powell presente su dimisión o, al menos, acelere la rebaja de tipos que tanto ansía el presidente republicano. En cualquier caso, los legisladores no tienen mucho tiempo porque el mandato de Powell concluye el 15 de mayo, aunque él ya ha advertido que continuará hasta que nombren a su sucesor.

Valor incalculable

El patrimonio familiar es incalculable. Warsh se casó con Lauder en 2002. Ella es miembro del consejo de administración de Estée Lauder, el gigante de la cosmética y la belleza fundado por su abuela. El grupo tiene un valor bursátil de 27.000 millones y la heredera de Josephine Esther Mentzer, que creó el grupo a mediados del siglo pasado, tiene una participación de unos 1.900 millones de dólares, según los registros de la compañía.

Los documentos presentados por Warsh en el Senado como paso previo a su examen por los legisladores revelan que es mucho más rico que el actual gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell. A quién tampoco le ha ido mal en la vida. El banquero neoyorquino declaró un patrimonio de entre 19 y 75 millones de dólares, según la cadena CNBC.

No es solo el patrimonio. Warsh también declaró ingresos por unos 10 millones de dólares por sus trabajos de asesoramiento del inversor Stanley Druckenmiller. El año pasado, percibió otros tres millones de dólares por sus colaboraciones con otras empresas de Wall Street y sus aportaciones a la Universidad de Stanford, donde es investigador en la conservadora Institución Hoover.