Francia condena a uno de los líderes de la DZ Mafia, los narcos más temidos

Un largo juicio por un asesinato en 2019 concluye con penas de entre 15 y 25 años de cárcel para varios miembros de la organización marsellesa, que se inspira en los clanes mexicanos y que más inquieta a la policía y jueces

El juicio ha durado tres semanas y era la primera vez que se sentaban en el banquillo de los acusados dos de los tres grandes jefes de la DZ Mafia, la organización criminal dedicada al narcotráfico que más preocupa a las autoridades judiciales en Francia.

En el momento de los hechos por los que se les ha juzgado, Gabriel Ory -que ha sido condenado a 25 años- y Amine Oualane -que ha resultado absuelto-, dos de los grandes líderes de esta banda, aún eran desconocidos. Su presencia entonces no imponía terror, como ahora. Cuando, el 30 de agosto de 2019 a las 5.30, Farid Tir, un narcotraficante, y Mohamed Bendjaghlouli, el amigo que compartía su habitación, fueron asesinados mientras dormían en el hotel Formule 1 de una zona comercial cercana a Marsella, la DZ Mafia todavía no existía. Pero esa fue la antesala de su formación en 2023, el germen donde empezó todo.

Algunas mafias nacen en la cárcel en lugar de extinguirse entre sus muros. “Ahí es donde se encontraron algunos de sus futuros miembros y comenzaron a formar la organización que, fundamentalmente, se dirige desde otros países o desde la propia prisión”, explica Jean-Michel Verne, autor de Inside DZ Mafia y uno de los mayores expertos en esta nueva banda convertida en la prioridad número uno de la policía de Marsella y del Ministerio de Justicia. “¡Es un juicio político!“, lanzó el martes Amine Oualane, antes de que el tribunal de lo penal de Aix-en-Provence se retirara a deliberar. ”Los hechos los impugno de la A a la Z. Les pido que me juzguen con pruebas, no basándose en la política de [Gérald] Darmanin", actual ministro de Justicia, insistió.

La DZ Mafia nació en 2023 en el barrio de la Paternelle, al norte de Marsella. Una citée, uno de esos barrios con inmensas torres de hormigón construidos tras la independencia de Argelia para alojar a centenares de miles de pieds noirs y convertidos hoy en fuertes donde se parapetan las bandas. Esta zona, ubicada a la salida de la autopista A7, tiene un gran valor estratégico y logístico y fue el escenario de una guerra sangrienta entre el entonces clan dominante -los Yoda- y la recién nacida DZ Mafia (DZ se refiere a la palabra Argelia en árabe y en lenguas bereberes). El resultado fue la desaparición de los primeros (Félix Bingui, su líder, acaba de ser extraditado desde Marruecos) y una cierta pacificación de sus viejos cuarteles generales. También el ascenso de personajes como Karima Harrat, instigador del asesinato del hotel Formula 1, que encargó desde Dubai. La tregua duró poco.

A mediados de 2023, la sangre volvió a correr en la calle y murieron 49 personas por heridas de bala en una ciudad portuaria tan orgullosa de sí misma como herida por una criminalidad mutante que ha multiplicado por 10 el tráfico de cocaína en Francia y la martiriza desde hace décadas.

El tribunal especial de lo penal de Bocas del Ródano ha condenado ahora a Gabriel Ory, una presunta figura de la DZ Mafia, a 25 años de cárcel por haber ayudado a preparar el doble asesinato en 2019, y absolvió a Amine Oualane, otro supuesto jefe de la organización criminal.

Los autores intelectuales de los asesinatos, Karim Harrat y Walid Bara —este último juzgado en ausencia—, fueron condenados a 25 años de prisión. Los ejecutores del crimen recibieron condenas de 25 años de cárcel para el tirador, Zaineddine Ahamada, y 15 años para su cómplice, Adrien Faure.

Más allá de las penas, el proceso es importante porque ha puesto por primera vez bajo los focos a personas de carne y hueso de una organización estructurada y construida a partir de las redes sociales.

La madre de Mehdi Kessaci y su hermano, Amine, en la protesta contra el narcotráfico en Marsella. SEBASTIEN NOGIER (EFE)

Verne explica que para entender a la DZ Mafia hay que pensar en los carteles mexicanos. “Hoy la cúpula está integrada por tres hombres [dos se sentaban en el banquillo en este juicio, el tercero es Mahdi Zerdoum, alias la brute, quien fue condenado a 30 años por intento de asesinato en un juicio anterior]. Pero la estructura se basa en la competencia horizontal de varios grupos que termina en alianza. En la cárcel han ido encontrado al mejor para la logística, al mejor para los ajustes de cuentas, el de la seguridad… Y se crean departamentos horizontales. Poco a poco se va estructurando y potencia sus actividades utilizando las redes sociales. Esa es la gran novedad". Hoy los integrantes son varios centenares distribuidos en Marsella, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence o Niza. La oficina antiestupefacientes francesa (Ofast) los definió en su informe anual como “una amenaza mayor para el Estado”.

La DZ Mafia es un grupo criminal basado en una especie de marketing, insiste Verne. Algo que confirmaba a este periódico Philippe Frizon, comisario general y jefe de la policía judicial de Marsella: “Es un fenómeno amplio. Bajo ese nombre operan muchos narcotraficantes que están en prisión, en territorio nacional o en el extranjero. Es publicidad, una marca para aglomerar acciones, en parte en Marsella, pero también en otras zonas de la región o limítrofes”.

La DZ Mafia es una organización horizontal. No es como la Cosa Nostra o la Camorra. No hay un capo dei capi. Responden a un funcionamiento basado en redes sociales. Telegram, Snapchat, Signal. “Funcionan como un McDonald’s, como franquicias”, explican fuentes policiales. La DZ Mafia aporta el nombre, la imagen, los estupefacientes… Pero hay una cierta independencia de cada uno para actuar. Y, además, se puede gestionar a distancia, desde otro país o desde la prisión. Pisar el territorio, como ocurría antiguamente con la mafia, ya no es indispensable para intimidar y liderar.

El pasado 13 de noviembre, el eco de la DZ Mafia llegó hasta el Palacio del Elíseo. Mehdi Kessaci, hermano de Amine Kessaci, un activista contra el narcotráfico marsellés, fue asesinado. El homicidio fue considerado por el fiscal de la ciudad, Nicolas Bessone, como un método “intimidatorio”. Y el presidente de la República, Emmanuel Macron, se pronunció por primera vez sobre este tema y convocó una reunión de urgencia en el Palacio del Elíseo con varios ministros, así como varios responsables policiales y el fiscal de Marsella.

Amine Kessaci ha entrado en política como concejal del recién elegido nuevo consistorio municipal. Pero todavía tiene que ir a trabajar con chaleco antibalas.