El Gobierno apunta a La Familia Michoacana como responsable del secuestro del alcalde de Taxco y de su padre

Todo apunta a la Familia Michoacana. El Gobierno de México ha confirmado este martes que las primeras investigaciones sugieren que la organización, rival regional del temido Cartel Jalisco Nueva Generación, ha sido la responsable de secuestrar al alcalde morenista de Taxco (Guerrero, sur), Juan Andrés Vega, y a su padre. Ambos fueron rescatados el lunes por agentes del vecino Estado de México.

Las pesquisas aún están en sus primeras etapas. Pero el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha puesto el foco en un antecedente importante. De acuerdo con el funcionario, existen registros de al menos dos narcomantas —pancartas de tela usadas por el crimen organizado para enviar mensajes intimidantes— en contra del edil. Una de ellas apareció en 2025 y la otra este mismo año. Hasta el momento no hay detenidos y las investigaciones siguen su curso en la Fiscalía de Guerrero, de acuerdo con Harfuch.

El Ejecutivo federal también ha confirmado lo que ya circuló horas antes en la prensa mexicana. Vega fue secuestrado durante el operativo de rescate de su padre, desaparecido el pasado sábado. Sin embargo, no ha validado las versiones que circularon en distintos medios locales: los integrantes de La Familia Michoacana lo raptaron después de que intentara negociar la libertad de su progenitor directamente con los criminales. “El presidente municipal de Taxco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado 24 horas después”, se ha limitado a asegurar Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La desaparición de Vega y de su padre, el director de un hospital público en la localidad, llevó a una movilización de gran escala con agentes federales, estatales y locales, además de las Fuerzas Armadas. “Se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados”, ha destacado el titular de Seguridad.

De acuerdo con el Gobierno federal, los dos hombres fueron trasladados “por aire” de vuelta a Guerrero, en el municipio de Iguala, donde se les realizó un examen médico y entrevistas para incorporarlos a las investigaciones.

El hallazgo con vida de Vega y de su padre también llamó la atención por la rapidez con la que los agentes los rescataron. Después de horas de dudas y tensión —la prensa local aseguró que el secuestro del presidente municipal ocurrió en las primeras horas del lunes—, el Gobierno de Guerrero y la zona militar en la región confirmaron en sendos comunicados la desaparición sobre el mediodía. Al poco tiempo, Harfuch confirmó en redes sociales la locailzación de los dos hombres.