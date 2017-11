Muere Totò Riina, el ‘capo de capos’ de la mafia siciliana

A las 3.37 de la mañana, Salvatore Totò Riina, el gran jefe de la Cosa Nostra siciliana y el padrino más temido y sanguinario de la historia, ha dejado de sonreír y se ha llevado a la tumba todos los secretos de una carrera criminal tan extensa que permitiría explicar la historia reciente de Italia con cada uno de sus cadáveres. El último capo dei capi, con 87 años cumplidos ayer mismo, condenado a 26 cadenas perpetuas y sospechoso de haber matado a más de 150 personas —40 de ellos ejecutados personalmente—, ha muerto a causa de un cáncer que le mantenía confinado en la zona penitenciaria de un hospital de Parma desde hacía meses.

Riina, que se encontraba bajo el 41 Bis, el régimen carcelario de aislamiento total que se aplica solo a los delitos con el agravante de “mafia”, vivía obsesionado en los últimos años con poder extinguir su últimos días en su Corleone natal. Por eso pidió hace unos meses la liberación debido a su grave enfermedad y el Tribunal Supremo advirtió de que tenía “derecho a morir dignamente”. El escándalo social en Italia fue mayúsculo y la petición fue rechazada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bolonia al considerarse que el tratamiento médico que recibía en la cárcel era tan bueno como el que podía recibir fuera.

Riina ha sido hasta esta madrugada el sumo Pontífice del crimen organizado en Italia. Pocos rostros representan en el imaginario colectivo y de forma tan nítida la encarnación del mal. El autor intelectual del asesinato del juez Giovanni Falcone y el de Paolo Borsellino –“le he dado la muerte del atún”, se vanagloriaba en la cárcel- que había dedicado los últimos años de su vida a acusar a 300 mafiosos en el famoso maxiproceso de 1987, arrastraba un estado de salud extremadamente frágil. Pero los médicos aseguraron entonces que Riina estaba "lúcido". De modo que el jefe, aunque pretendiese hacer creer lo contrario, seguía liderando la organización. En una conversación interceptada meses atrás, el excapo afirmaba que no se arrepentía "de nada". "Nunca podrán conmigo, aunque me condenen a 3.000 años" de cárcel, añadía.

De hecho, la Fiscalía Antimafia de Italia seguía considerándole el jefe de la Cosa Nostra. Franco Roberti, el anterior jefe del organismo, explicó hace poco que Riina continuaba dando órdenes desde la cárcel y que las amenazas de muerte vertidas contra compañeros como el fiscal Nino di Matteo, que investiga las negociaciones del Estado con la Mafia durante los años de plomo, son una evidencia de ello. "Si eso no es una prueba de su peligro, me pregunto qué podría serlo", aseguró Roberti en plena polémica por su posible excarcelación.

Riina fue también el responsable de atentados con bomba en Roma, Milán y Florencia, en los que murieron 10 personas. "Que Dios lo perdone, porque nosotros no lo haremos", declaró una asociación de víctimas del atentado en Florencia, según el diario Fatto Quotidiano. Pero en su estrategia judicial siempre alegó que había sido un instrumento de los poderes ocultos de una Italia que dirimía sus diferencias políticas a base de bombas. Sin embargo, en algunas confesiones interceptadas en las horas de patio, con su compañero Alberto Lorusso, nunca pudo ocultar la satisfacción por el poder obtenido durante tantos años. “Me he convertido en algo inmenso, he llegado a ser un rey. Si me hubieran dicho un día que podría haber llegado a liderar la historia… he sido importante”.

Pero Riina siempre mantuvo en las sombras de la ambigüedad su posible colaboración con los servicios secretos y el gobierno. En algunos casos, como en el antentado de Borsellino, llegó a decir que los servicios secretos habían cogido la famosa agenda roja donde el fiscal anotaba los posibles vínculos del Estado con la mafia.

Riina ha muerto pocas horas después de su cumpleaños. Su mujer y tres de sus cuatro hijos habían obtenido el jueves un permiso del Ministerio italiano de Salud para poder visitarlo y despedirse de él. El hijo mayor del mafioso cumple cadena perpetua por cuatro asesinatos. "No eres Totò Riina para mí, solo eres mi padre. Y te deseo un feliz cumpleaños, papá, en este día triste pero importe. Te quiero", escribió su otro hijo, Salvatore, en Facebook el jueves, día del cumpleaños del capo fallecido.