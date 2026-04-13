México da carpetazo a la investigación a La Luz del Mundo y extiende la impunidad a los jerarcas de la iglesia

La Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal tras una investigación sobre los dirigentes de la iglesia que inició en 2019

La iglesia La Luz del Mundo ha vuelto a salirse con la suya en México. Esta vez se ha quitado de encima la investigación más amplia que pesaba sobre sus actuales líderes, la que desde 2019 encabezaba la Fiscalía General de la República (FGR). Para algunos, esta congregación evangélica sigue gozando de impunidad gracias a su poder económico, influencia política y vínculos con las élites del país donde nació hace un siglo. De abuelo a nieto, sus tres líderes espirituales han evadido los señalamientos de haber sostenido un oscuro sistema de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito.

El cierre de la investigación de la FGR fue confirmado a través de un escueto documento en el cual se informa, sin ofrecer explicaciones, que la dependencia se decantó por “el NO ejercicio de la acción penal” en este caso, que tenía en la mirilla al líder espiritual de la iglesia, Naasón Joaquín García, familiares suyos, políticos y ministros de su círculo de mayor confianza.

La Fiscalía mexicana pasó casi siete años buscando víctimas de abusos sexuales y testigos de delitos financieros. Pero no logró nada. No se entiende por qué archivó el caso, ya que menciona cargos similares a los que el Gobierno de Estados Unidos interpuso en tribunales de Los Ángeles y Manhattan. Naasón Joaquín purga una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevas acusaciones federales de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, por las que podría permanecer tras las rejas el resto de su vida.

Nassón Joaquín García en Jalisco, el 9 de agosto de 2017. Fernando Carranza (CUARTOSCURO)

A la primera mujer que levantó la voz, Sochil Martin, una antigua devota que declaró ante la FGR usando el pseudónimo de “Isabella”, le notificó la Fiscalía el pasado 6 de enero que le habían dado carpetazo al asunto desde diciembre. “Me siento decepcionada, otra vez siento miedo y vuelvo a perder confianza en la fiscalía. Me siento revictimizada”, dijo Martin a EL PAÍS. “Pero no nos vamos a quedar quejándonos, vamos a seguir luchando”.

Martin y su esposo, Sharim Guzmán, quien también abandonó la iglesia, impugnaron legalmente la decisión de la FGR y su queja será analizada este jueves en un tribunal en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Más de 1.100 páginas contenidas en dos tomos, que datan del 13 de junio de 2019 al 20 de febrero de 2020, dan cuenta de cómo la FGR parecía decidida a llegar al fondo del asunto. En ese tiempo, funcionarios mexicanos estuvieron en comunicación con el Departamento de Justicia de California, que le había fincado al pastor un rosario de cargos por tráfico humano, producción de pornografía infantil y violación de un menor. Mientras el “Apóstol de Jesucristo”, como le dicen sus seguidores, permanecía preso en una cárcel californiana, policías federales en México hacían preparativos para obtener evidencias.

Los “turistas” en la Provincia

Así fue aquel operativo a principios de septiembre de 2019. Los agentes se disfrazaron de turistas y se unieron al recorrido en autobuses dentro de la colonia Hermosa Provincia, sede de la congregación en Guadalajara, donde se alega que el llamado Apóstol participaba en orgías, vejaciones y abusos infantiles. Los detectives fotografiaron cada uno de los edificios del complejo, la casa de Naasón y el interior de su majestuoso templo mayor. Hasta compraron un himnario con alabanzas.

Naasón Joaquín García durante su audiencia en California, en junio de 2022. Carolyn Cole (AP)

Para entender las costumbres de los fieles y el manejo del dinero, hablaron con una guía de turistas, quien “dijo que la iglesia, para su funcionamiento, tiene una estructura de jerarquización entre doncellas, obreros, pastores, ministros y… Naasón Joaquín García… el representante de Dios en la Tierra”, describe el informe de la hoy extinta Policía Federal. Cuando le preguntaron sobre los diezmos, esta mujer se negó a dar más información “ya que ese dinero no les pertenece a ellos”.

Otra misión de los policías era localizar a una mujer que aseguraba haber sido una doncella del pastor. Era una joven estadounidense que permanecía secuestrada en una casa de Guadalajara. Las 24 horas del día era vigilada por fieles armados. Los agentes montaron guardia afuera de la casa, mientras ella conversaba a través de WhatsApp con un fiscal. “Abusaron de mí... Fui su esclava sexual”, escribió, se lee en el expediente de la FGR. La operación fracasó y perdieron contacto con ella. Días después, la joven llamó a la embajada de Estados Unidos en México y el FBI logró rescatarla. Al llegar a California le dieron el pseudónimo de Jane Doe 5, por ser la quinta denunciante en el caso de Los Ángeles.

Las indagaciones de la FGR no se limitaron a Jalisco. Los uniformados también fueron a otras propiedades ligadas a los Joaquín en Guanajuato, incluyendo un rancho y una colonia en Silao.

Fieles participan en la Santa Cena de la iglesia de La Luz del Mundo, en agosto de 2023. Francisco Guasco (EFE)

Otro operativo que resultó infructuoso fue tratar de localizar a la asistente personal del Apóstol, Azalia Rangel García, quien era buscada por las autoridades estadounidenses. Consiguieron su información personal a través de sus licencias de manejo, registros vehiculares y su pasaporte mexicano. Hasta hoy nada se sabe de ella. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en 2025 que esta fiel habría recibido asistencia de la iglesia para ocultarse.

Rangel García es esposa de Gadiel Meléndez Arroyo, quien fue asesor del entonces senador Israel Zamora Guzmán. Como este, varios feligreses de La Luz del Mundo militan en el partido oficialista Morena, incluyendo el senador Emmanuel Reyes y prácticamente toda la membresía de la agrupación política Humanismo Mexicano. La congregación también cuenta con magistrados, legisladores locales, alcaldes y regidores en distintos lugares de México. Son parte de un brazo político de la iglesia denominado Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM).

Fueron el entonces senador Zamora Guzmán y la APEM quienes tramitaron los permisos para que en mayo de 2019 le hicieran un homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín con motivo de su 50 cumpleaños, violando las normas del recinto. En el evento tocó la orquesta de la Marina mexicana y acudieron políticos de Morena. Una semana después detuvieron al Apóstol en Los Ángeles.

“La Luz del Mundo es una mafia y las cabezas de la mafia siguen maquinando toda esta delincuencia organizada”, advierte Martin. “¿Qué está haciendo la fiscalía? No está haciendo nada. Se les hizo más fácil cerrar el caso y no quedar mal con sus amigos”.

Seguidores de La Luz del Mundo, en agosto de 2023. Francisco Guasco (EFE)

Durante una entrevista que tuvo lugar en las instalaciones de la FGR en Mexicali, Baja California, el 17 de junio de 2019, Martin contó desde los detalles más íntimos de su infancia hasta descripciones escalofriantes de los abusos que sufrió de Naasón Joaquín y el padre de este, Samuel Joaquín, el antiguo Apóstol.

“Usábamos ropa muy pequeña que él (Samuel) nos daba. Era ropa muy pequeña, la cual teníamos que quitarnos muy lentamente cuando bailábamos. A mí me tocó bailarle a Samuel Joaquín en San Bernardino (California)… Me quitaba mi ropa y él me acariciaba”, narró Martin.

Las declaraciones contenidas en esas páginas han quedado relegadas al infame archivo del olvido de la FGR.

Una historia de impunidad

El padre del exsenador Israel Zamora Guzmán, Rogelio Zamora Barradas, era el operador político de Samuel Joaquín Flores, quien gobernó la iglesia durante 50 años hasta su muerte en 2014. Según denuncias, él lo ayudó a librarse de las acusaciones de abusos sexuales que un grupo de exfieles hizo en 1997. Se pusieron en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación y denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco. Nada pasó.

Moisés Padilla aseguró en una entrevista que en 1998 concedió a la cadena Televisa que Samuel lo abusó siendo menor en un viaje a Puerto Vallarta. Días después fue secuestrado y apuñalado varias veces, hasta darlo por muerto. La Fiscalía estatal tomó su declaración en la cual acusaba a Samuel, pero nunca llegó a nada. Moisés huyó a California.

Vista aérea de la iglesia de La Luz del Mundo, en 2019. Leonardo Álvarez

Evadir la justicia ha sido parte de la historia de los jerarcas de esta iglesia. El fundador y abuelo del actual líder, Aarón Joaquín González, fue señalado de llevar una vida a cuerpo de rey con los diezmos, crear un harén de niñas que lo complacía sexualmente y de haber abusado en 1935 a su hermanastra, Guadalupe Avelar, de 11 años, de acuerdo con notas periodísticas.

Del abuso nació Abel Joaquín Avelar, quien a la postre se autoproclamó Apóstol por ser hijo de Aarón y fundó la llamada Iglesia de Jesucristo, que hoy tiene presencia en varias ciudades mexicanas.

Aarón murió en 1964 sin jamás haber pisado la cárcel por estos delitos.

Una “esclava” que decidió callar

Después de que Naasón Joaquín fue sentenciado en Los Ángeles en 2022, la FGR intentó conseguir la evidencia contenida en un iPhone y un iPad del pastor: cientos de imágenes de pornografía infantil y mensajes con las asistentes que le ayudaban a conseguir adolescentes de su iglesia para abusarlas. Pero el Gobierno de California ignoró sus peticiones y entregó ese material al FBI y a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En 2023, el Distrito Central de California le fincó a Naason dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil. La acusación derivó en un caso más extenso de crimen organizado y tráfico sexual, que se anunció el 10 de septiembre de 2025. El pastor, su madre Eva García y su sobrino Joram Núñez fueron puestos bajo custodia federal en Los Ángeles y Chicago.

Más de 30 agentes registraron aquel día las casas del Apóstol y su madre en el Este de Los Ángeles, donde encontraron más de un millón de dólares en efectivo, joyas, monedas de oro, lencería y supuestos videos de pornografía infantil. Se ha programado que este juicio inicie el 15 de marzo de 2027.

Naasón Joaquín García oficia una ceremonia, en agosto de 2018. AP

La FGR se quedó de brazos cruzados mientras la Fiscalía de Estados Unidos sumó a 13 denunciantes para el nuevo caso criminal radicado en un tribunal federal de Manhattan. Una fuente de EL PAÍS reveló que, durante un tiempo, funcionarios mexicanos se acercaron a una fiel que vivía en el centro de México y que decía haber sido reclutada para servir al Apóstol, aunque terminó siendo su “esclava sexual”. La mujer decidió, sin embargo, no seguir cooperando con las autoridades.

En los primeros meses de la investigación, la FGR fue consiguiendo documentos de varios fieles señalados de ser parte del oscuro entramado de la iglesia, incluyendo los políticos Hamlet García Almaguer, Fabio Castellanos Polanco, Silem García Peña, Israel Zamora Guzmán y Emmanuel Reyes.

Tampoco prosperó en México la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en 2020 congeló varias cuentas bancarias, con casi 20 millones de dólares, ligadas a la congregación. La acción se anunció en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia alegaba que las asociaciones que constituían a La Luz del Mundo hacían transferencias monetarias para motivos ajenos a su misión evangelizadora, como adquirir propiedades, autos lujosos blindados y hacer transacciones internacionales. Al revisar las cuentas personales de Naasón Joaquín, la UIF detectó que gastaba más de lo que devengaba como director internacional de la iglesia y lo acusó de ser un evasor fiscal. Ese caso también fue archivado.