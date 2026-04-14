Atlético de Madrid - Barcelona en directo | Musso, titular; Lewandowski, suplente
Los de Simeone reciben al Barça con el objetivo de hacer bueno el resultado de la ida en el Camp Nou (0-2). El Barça, obligado a remontar para avanzar a semifinales
Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras este martes para cerrar el carrusel de enfrentamientos que han protagonizado en los últimos 11 días. Los rojiblancos, vencedores en la ida de los cuartos de final de la Champions en el Camp Nou (0-2), pretenden hacer buena la ventaja para avanzar a las semifinales de la máxima competición continental. El Barça, por su parte, está obligado a remontar en el Metropolitano si quiere avanzar a las semifinales por segunda temporada consecutiva.
¡Esto está a punto de empezar!
Canta el Metropolitano el himno del Atlético de Madrid. Ambientazo en el estadio rojiblanco.
El Cholo, mentalizado
Lamine Yamal es un jugador difícil de marcar uno contra uno... ¿El césped? No voy a entrar a valorar cuestiones banales.
Gerard Martín, encargado de suplir a Cubarsí
Llegamos con la confianza de saber que somos capaces de hacerlo. Sabemos que metiendo un gol estaremos cerca del objetivo
¡Once del Barcelona!
Flick, por su parte, elige la siguiente alineación: Joan García, Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Olmo, Fermín, Lamine Yamal y Ferran Torres.
¡Alineación del Atlético!
Simeone sale con Musso en portería; Molina, Le Normand, lenglet y Ruggeri en defensa; Koke, Llorente, Giuliano y Lookman en el centro del campo; y arriba, Griezmann y Julián Alvarez.
El Barça, obligado a remontar
El conjunto de Hansi Flick, obligado a remontar el 0-2 encajado en la ida si quieren avanzar a semifinales por segunda temporada consecutiva. El Atleti, por contra, cuenta con su gente para hacer buena la ventaja cosechada en el Camp Nou.
¡Bienvenidos al Metropolitano!
Quedan menos de dos horas para que el feudo rojiblanco reciba al Atlético y al Barcelona. En juego, una plaza en las semifinales de la Champions League. ¡Nos espera una noche de grandes emociones!
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