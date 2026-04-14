El Atlético sobrevive al arte de Lamine y se mete en las semifinales de la Champions

Con este remate, Lookman estableció el 1-2 definitivo que clasificó al Atlético para las semifinales de la Champions League.

Un gol de Lookman permite a los rojiblancos acceder por cuarta vez a la penúltima ronda de la gran competición europea en la era Simeone tras un intenso partido en el que Barça acabó con diez y llegó a igualar el 0-2 de la ida a los veinte minutos

En un partido salpicado con todos los ingredientes emocionales de la Copa de Europa, el Atlético hizo bueno el 0-2 de la ida. Sufrieron los rojiblancos incluso con diez para firmar la cuartar semifinal de la gran competición europea en la era Simeone. Al Barça le queda la salvaguarda del insuficiente 1-2 y de no haberse vencido ni cuando a falta de diez minutos Eric García vio la roja. El Arsenal o el Sporting de Lisboa aguardan.

ATM Atlético 1 Juan Musso, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, Giuliano Simeone (Álex Baena, min. 65), Ademola Lookman (Nico González, min. 65), Koke (Johnny Cardoso, min. 88), Marcos Llorente, Antoine Griezmann (Alexander Sørloth, min. 75) y Julián Alvarez BCN Barcelona 2 Joan García, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo (Ronald Araujo, min. 88), Jules Koundé, Dani Olmo (Roony Bardghji, min. 88), Gavi (Frenkie de Jong, min. 80), Fermín López (Marcus Rashford, min. 67), Lamine Yamal, Pedri y Ferran Torres (Robert Lewandowski, min. 67) Goles 0-1 min. 3: Lamine Yamal. 0-2 min. 23: Ferran . 1-2 min. 30: Lookman Arbitro Clément Turpin

Tarjetas amarillas Gavi (min. 68) Tarjetas rojas Eric Garcia (min. 78)

En los onces de uno y otro había lecturas claras. Simeone despejó su gran duda alineando a Musso. Más allá de la cortesía de concederle la Copa al segundo portero, la decisión era histórica desde el punto de vista de la trayectoria de Oblak. Era la primera vez que el meta esloveno cataba el banquillo en un partido trascendental estando en condiciones de jugar. Flick también hizo sus apuestas. Prescindió de Araujo y le otorgó a Gavi la condición de escudero de Pedri. Para un partido visceral y de ritmo endemoniado, el volante andaluz cuadraba bien. Que Ferran ocupara la punta del ataque fue más lógico después de su renacer en el derbi barcelonés. Y como en el caso de Gavi, más adecuado para el combate físico y el ataque de los espacios que Lewandowski. Lo mismo para el punzante Fermín, que sentó a Rashford. Para un partido de mucha piel, jugadores de corazón caliente.

Bajo un ambiente ensordecedor, el partido madrugó ya con las mechas cortas y las revoluciones en rojo. Al primer minuto, Lamine ya había culebreado y exigido a Musso desde la media luna del área con un toque de interior al rincón. Se destapó un partido de caza mayor, de esos que engendra este fútbol de hoy. Se trata de quién caza mejor, de los errores en la salida del balón que provocan la presión o de las praderas que se descubren cuando es superada. Y a los cuatro minutos el Barça ya estaba en la eliminatoria. Lenglet se enredó con un pase atrás que pescó Lamine y la luminaria azulgrana no perdonó.

Alegría en el banquillo del At. Madrid, tras el pitido final. INMA FLORES El árbitro muestra la tarjeta roja a Eric García, con el dorsal 24, tras la entrada a Sorloth. INMA FLORES El defensa del FC Barcelona Eric García, comete falta sobre Alexander Sørloth, del Atlético de Madrid, por la que recibió tarjeta roja. SERGIO PÉREZ (EFE) El entrenasdor del F.C. Barcelona, Hansi Flick, dando instrucciones a sus jugadores en un momento del partido. INMA FLORES Marcos Llorente, del At. Madrid, controla un balón ante Fermín, del F.C. Barcelona. INMA FLORES Cancelo, del F.C. Barcelona se deshace del marcaje de un contrario. INMA FLORES Momento en que la bota de Juan Musso, portero del At. de Madrid impacta en la cara de Fermín López, del F.C. Barcelona. Gonzalo Fuentes (REUTERS) detalle del momento en que la bota de Juan Musso, portero del At. de Madrid impacta en la cara de Fermín López, del F.C. Barcelona. Gonzalo Fuentes (REUTERS) Lamine Yamal, rodeado de contrarios. INMA FLORES Koke, del At. Madrid, pide animar a la afición madrileña, tras el gol de Lookman. INMA FLORES Musso, portero del At. Madrid, rechaza un tiro de Dani Olmo, del F.C. Barcelona. INMA FLORES El centrocampista del Atlético de Madrid Ademola Lookman supera a Joan García, del FC Barcelona, para marcar su gol. SERGIO PÉREZ (EFE) Ferrán Torres, con este tanto, pone el 0-2 en el marcador. Gonzalo Fuentes (REUTERS) Los jugadores del F. C. Barcelona, Lamine Yamal y Ferrán Torres, celebram el gol del primero. INMA FLORES El guardameta argentino del Atlético de Madrid Juan Musso, bloca un balón ante Koke. SERGIO PÉREZ (EFE) El jugador del F.C. Barccelona, Lamine Yamal, marca el primer tanto del encuentro a los 4 minutos. INMA FLORES Aficionados del At. de Madrid antes del comienzo del partido. Denis Doyle (Getty Images) Aficionados del Atlético de Madrid reciben el autobús de su equipo en los alrededores del estadio Riyadh Air Metropolitano, antes del partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Rodrigo Jimenez (EFE)

Yamal abrió el fuego, pero también había emergido un gran Pedri. Nada delata más al genio canario que cuando le da por conducir e inventar a la par. Ahí, los partidos son suyos y se juega a lo que él quiere. Sucedió también que había una consigna de fe en el plan de ambos entrenadores. Ninguno renegó del suyo. El Atlético mantuvo su intención de morder arriba arrastrado por ese ambiente volcánico que se lo demandaba y el Barça también respetaba el innegociable molde Flick. A cara partida, fue otro error en la salida de balón de Lenglet lo que parió el segundo gol del Barça. Elaboración fina para que Ferran clavara en la escuadra su cara a cara con Musso. A los 23 minutos, el Barça ya había igualado la eliminatoria. En otro Atlético y en otro Simeone perder tan rápido una ventaja de dos goles era tan impensable como insospechado. Los fallos de Lenglet se prolongaron después del saque de centro. La pifia la aprovechó Lamine para dibujar con el exterior del pie ese pase combado tan suyo. La curva fue medida a la cabeza de Fermín. Este la martilleó contra Musso.

El levantamiento del Atlético lo asumió Griezmann. Siempre es un placer observar cuando la anarquía que suele asociarse con un siete se convierte en el hacer jugar de un diez. Y eso es lo que hizo Griezmann. Él fue quién destapó el agujero por que el rompió Llorente para asistir a Lookmann. La eliminatoria era de nuevo para el Atlético.

Lamine Yamal al finalizar el partido. INMA FLORES

Los dos equipos se habían golpeado, cada uno con sus señas de identidad y se fueron al intervalo dispuestos a reanudar a fuego la contienda. Fue el Barça el que se impuso y Ferran embocó un rechace que fue anulado por fuera de juego. Lookman contestó con una rosca que se le escapó por poco antes de que Simeone y Flick recurrieran a su plan B para ganar la eliminatoria. Giuliano y Lookman fuera, como Ferran y Fermín. Baena, Nico, Lewandowski y Rashford al verde. Tuvo que ser el Atlético el que asumiera más la labor de resistencia, aunque aguijoneaba cuando podía. Sorloth fue el remedio y este provocó la roja a Eric García , que agarró al noruego como último hombre. Demasiado ya para un Barça exhausto. Le Normand, ganador de un rechace en un saque de banda se topó con Joan García y Molina se precipitó en un mano a mano. En inferioridad numérica, al Barça ya solo le quedó la casta y el orgullo de regateador de Lamine para una empresa ya imposible.