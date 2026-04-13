El Museo Dolores Olmedo reabre tras seis años: un testamento, una mudanza frustrada y el legado de una figura clave del arte mexicano

La voluntad de Dolores Olmedo respecto a su valiosa colección de arte mexicano quedó clara en su testamento: “que el pueblo de México y el mundo conozcan las obras pictóricas del maestro Diego Rivera y de Frida Kahlo, así como todo lo que integra el patrimonio del fideicomiso”. Tras años de incertidumbre y controversia por un posible cambio de sede, ese mandato volverá a cumplirse. El 30 de mayo de 2026, el museo que alberga el acervo reunido por la empresaria reabrirá sus puertas al público en la hacienda La Noria, Xochimilco, el lugar que desde su fundación en 1994 se ha convertido en un referente cultural del sur de Ciudad de México.

La historia del Museo y su relevancia cultural

Dolores Olmedo fue una figura clave para el arte mexicano. Cuando era joven, conoció en los pasillos del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a Diego Rivera, quien la eligió como modelo para algunas de sus obras y se convirtió en un amigo cercano. Ambos coincidieron en el gusto por el arte y la cultura mexicana, por lo que Olmedo llegó a comprar varias de sus obras, así como piezas de Frida Kahlo y figuras de arte prehispánico. La coleccionista también jugó un rol crucial en la construcción y gestión del Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli.

El acervo del Museo Dolores Olmedo incluye La Columna Rota, una de las pinturas en las que Kahlo plasmó el dolor crónico que experimentaba tras los múltiples procedimientos quirúrgicos a los que se sometió después de su accidente. Además de Para la Chapulina de esta cara fea, un autorretrato que Rivera le dedicó a una de sus hijas cuando el muralista enfrentaba sus propios problemas de salud. Más allá del museo, la hacienda donde vivió doña Lola también es un espacio de encuentro con la naturaleza: sus perros xoloitzcuintles y pavoreales que deambulan libremente, así como sus amplios jardines forman parte de su identidad.

Seis años de silencio

Al igual que otros recintos culturales, el Museo Dolores Olmedo se vio obligado a cerrar sus puertas en 2020 debido a la pandemia de la covid-19. Sin embargo, con el paso de los años hubo poca información sobre su reapertura hasta 2022, cuando, a través de sus redes sociales, se anunció la puesta en marcha de un plan de conservación, mantenimiento y curaduría, por lo que el cierre se extendería “hasta nuevo aviso”. Tiempo después, el fideicomiso dio a conocer su intención de crear una “extensión” del museo en Aztlán Parque Urbano, un parque de diversiones en el Bosque de Chapultepec. Esta posibilidad encendió las alertas ante un eventual riesgo de fragmentación de la valiosa colección, pero el fideicomiso del museo permaneció en silencio.

La incertidumbre sobre el futuro del Museo Dolores Olmedo derivó en una serie de protestas y llamados públicos durante el último año. Artistas, intelectuales y gestores culturales exigieron claridad sobre la reapertura del recinto y el destino de su acervo. En paralelo, vecinos de Xochimilco y el colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo se movilizaron para evitar cualquier cambio de sede, bajo el argumento de que el recinto es clave en la descentralización del acceso al arte en Ciudad de México.

Como parte de estas acciones, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que derivó en una revisión formal del caso. Tras una visita a las instalaciones, la entidad confirmó que el museo había anulado el proyecto del traslado a Aztlán y estaban trabajando en su remodelación para la próxima apertura.

Finalmente, el mes pasado se confirmó que el Museo Dolores Olmedo volverá a abrir sus puertas al público el 30 de mayo. La reapertura se adelanta a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, lo que podría traducirse en una mayor afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros. De cara a esta nueva etapa, el recinto ha habilitado un sistema de compra de boletos a través de su sitio web, en el que se contemplan descuentos para estudiantes, adultos mayores y habitantes de la alcaldía Xochimilco.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS Méxicoy alcanal de WhatsAppy reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.