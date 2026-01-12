El proyecto de reforma electoral de Sheinbaum arranca una semana crítica

La presidenta Claudia Sheinbaum tomará esta semana una de las decisiones cruciales de su sexenio, al definir las grandes líneas de la iniciativa de reforma político-electoral que enviará al Congreso. Se trata de un tema de gran calado, pues del cambio en las reglas de competencia política dependen, tanto el futuro del sistema de partidos, como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. La solidez de la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) pasa por esta reforma y, también, la supervivencia de la oposición, que ha comenzado a calentar el tema hablando de la “Ley Maduro”, una manera de comparar una posible reforma regresiva con el régimen autoritario implantado por el chavismo en Venezuela.

Por ello, la presidenta ha demandado cautela y prudencia a su equipo en la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, que el pasado martes le entregó el diagnóstico de los 10 temas de la reforma con diversos escenarios de modificaciones legales para cada uno. La presidenta pidió tiempo para estudiar a fondo cada tema y citó a una nueva reunión el miércoles 14 de enero, en la que se tomarán las definiciones generales para redactar la iniciativa.

Antes de ello, abordará el tema en la reunión de coordinación política que tiene cada lunes con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López en el Senado, y Ricardo Monreal en Diputados. Con ellos analizará la ruta para aprobar la reforma que, al implicar cambios constitucionales, requiere de mayorías calificadas en ambas cámaras. La reforma tiene que procesarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, que corre del 1 de febrero al 30 de abril, pues mayo es la fecha límite para hacer cambios en las leyes electorales que afecten el proceso de 2027.

Las prioridades de la presidenta siguen siendo bajar el costo de los órganos electorales, reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos y achicar el tamaño del Congreso; temas en los que hay resistencias de los aliados del PVEM y PT, que hasta el momento no se han reunido ni con la Comisión de Pablo Gómez ni con la presidenta.

Sheinbaum ha insistido a su equipo en que redacten la propuesta a partir de la consulta que se llevó a cabo el año pasado: 65 audiencias públicas efectuadas en todo el país, las 382 propuestas enviadas al sitio oficial de la reforma y las encuestas de opinión ya levantadas y procesadas por la Comisión. Según funcionarios cercanos a este proceso, la instrucción hasta el momento es que la negociación con el PVEM y el PT no se dé en el seno de la Comisión, sino bajo la conducción de los coordinadores parlamentarios y la dirigencia de Morena.

Los 10 temas generales de esta reforma siguen siendo: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización, efectividad del sufragio, comunicación política, autoridades electorales, justicia electoral, inmunidad y elegibilidad, y democracia participativa. Para cada tema, el equipo encabezado por Pablo Gómez ha entregado propuestas y escenarios, que están siendo estudiados por la presidenta, sus asesores técnicos y la Consejería Jurídica.

Por ejemplo, en el caso de la nueva conformación del Congreso, se han planteado opciones como una cámara de 300 diputados de representación proporcional pura, con listas abiertas; una integración con la mitad de diputados de mayoría relativa y la mitad de representación proporcional (200 y 200); mantener los 300 diputados de mayoría relativa y reducir de 200 a 100 los plurinominales, y la eliminación de los 32 senadores de Lista Nacional, entre otras. En todos los casos, reduciendo el número de legisladores y manteniendo la representación proporcional.

Las propuestas del INE y de la oposición

La comisión que preside Pablo Gómez también se reunirá este lunes con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que intentó procesar algunas propuestas para la reforma. El documento que entregará la consejera presidenta Guadalupe Taddei contiene diagnósticos y opiniones técnicas centradas en el funcionamiento del llamado sistema electoral nacional: una compleja red en la que confluyen las 32 juntas locales y 300 juntas distritales del INE con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El documento es, al mismo tiempo, una defensa de los OPLE, que están en la mira de la comisión presidida por Pablo Gómez, y que Taddei considera indispensables para que siga funcionando el sistema. El INE también plantea mantener las conquistas en materia de paridad entre los géneros, medidas afirmativas para grupos vulnerables, representación de los pueblos indígenas, las medidas de combate a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género y la posibilidad de diferir la elección judicial de 2027.

Desde la oposición, esta semana será entregada una propuesta de reforma a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, quien ha abierto su propio canal de debate de la reforma al margen del oficialismo. La primera propuesta que recibirá este jueves es la de Somos México, un partido político en formación en el que confluyen exdirigentes del PRD y PAN y exfuncionarios electorales. Esa propuesta fue elaborada con asesoría de los expresidentes del INE Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, quienes tuvieron en sus manos la implementación de las dos últimas reformas electorales, Valdés en 2008 y Córdova en 2014.

Por parte del PAN y PRI, sus dirigentes han anticipado su rechazo a la reforma política de Sheinbaum, que consideran autoritaria y regresiva. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ya la ha bautizado como “Ley Maduro”, en referencia al régimen autoritario implantado en Venezuela a partir de las reformas constitucionales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.