Somos México, el partido de la marea rosa, va en busca de 256.000 afiliados para 2027

La agrupación opositora aspira a participar en las elecciones intermedias y aprieta el paso para cumplir los requisitos a dos meses de que concluya el plazo para registrarse

“Hola, ¿usted cómo cree que está el país?”, es la pregunta con la que Nelly Valladares se acerca a los transeúntes en el centro de Tlalpan, una alcaldía al sur de la Ciudad de México. La mujer ha instalado un pequeño módulo cerca del kiosco y reparte folletos acompañada de su amiga Diana Escalante. Viste una camiseta negra con vivos en color rosa y el logotipo de Somos Mx, una organización opositora que busca convertirse en partido político nacional.

Algunas de las personas que pasan por ahí le responden que “el país está bien, muy bien”, para cortarla de inmediato; otros simplemente la ignoran. Pero uno que otro aprovecha la pregunta para contarle sus problemas y quejarse de las autoridades. A esos, los más enfadados con la situación nacional, Valladares les sigue la conversación: “¿Y cómo crees que podemos cambiar las cosas?, ¿qué crees que puedes hacer tú para mejorar?”. Así, hasta llegar a la pregunta clave: “¿Ya conoces Somos Mx?”.

En ese momento, les entrega el tríptico, les cuenta que ella y sus acompañantes son parte de un proyecto ciudadano que busca formar un nuevo partido político en México, y que necesitan recabar miles de firmas de ciudadanos para lograr el registro. Si tiene éxito y convence a alguien, la mujer abrirá una app en su teléfono, recabará los datos de la persona con una captura del QR impreso en su credencial de elector, tomará una fotografía de su rostro y, al final, le pedirá su correo electrónico y su teléfono para mantenerse en contacto.

Valladares es una de las 2.000 auxiliares registradas por Somos México ante el Instituto Nacional Electoral que han logrado, hasta el momento, afiliar a 220 personas en el distrito 14 de la Ciudad de México. Su labor no es fácil, pues trabaja en Tlalpan, una de las zonas con mayor apoyo a Morena de la capital del país. Es la alcaldía que gobernó Claudia Sheinbaum y donde vivieron la actual presidenta y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Nunca había hecho esto y por supuesto que al principio te da pena. Pero si no nos organizamos, no vamos a hacer nada. Hoy tenemos una oportunidad de oro para comenzar a cambiar las cosas”, dice, convencida de que lograrán el registro del nuevo partido que se sitúa en el espectro de la oposición.

Cuando Valladares habla de “una oportunidad de oro” se refiere a la puerta que sólo se abre cada seis años en México, después de una elección presidencial, para que las organizaciones ciudadanas intenten registrar un partido político que les permita participar en las elecciones. Un proceso, necesario para participar en las intermedias de 2027, que se abrió en enero de este año y que es complejo y burocrático, pues implica afiliar a 256.030 personas (equivalentes al 0,26% del padrón electoral) y realizar al menos 200 asambleas distritales con la asistencia de 300 personas, o 20 asambleas estatales de 3.000 personas.

Nelly Valladares y Diana Escalante en Ciudad de México. Ernesto Núñez

SomosMx es una de las organizaciones más avanzadas en ese proceso, cuyo plazo concluye en febrero del próximo año. Hasta el 21 de diciembre pasado, había celebrado 217 asambleas, y había afiliado a 148.384 personas. Aunque está muy cerca de completar los requisitos, la organización aún debe esperar a que el INE certifique sus asambleas distritales y sus afiliaciones. Tiene, además, que celebrar una asamblea nacional en febrero para aprobar sus documentos básicos y pasar la prueba de la fiscalización que hará la autoridad electoral sobre sus ingresos y gastos.

Si logra todo eso, Somos México obtendrá un registro condicionado, podrá participar en las elecciones de 2027 -sin aliarse con ninguna de las fuerzas políticas existentes- y acceder al financiamiento público y a los tiempos oficiales de radio y televisión que le correspondan. Para quedarse en la boleta electoral, deberá obtener al menos el 3% de la votación nacional en la elección de diputados federales.

Qué es SomosMx

En los folletos que reparten Valladares y su compañera, Diana Escalante, se define a SomosMx como una organización de “las personas que decidieron dejar de mirar desde afuera”, “mexicanas y mexicanos sin etiquetas y con convicciones” y “personas que no creemos en estructuras que se reparten el poder”. Reivindican “la libertad como esencia”, “la igualdad como principio” y “la comunidad como fuerza”.

En los hechos, Somos México es un proyecto de partido político generado a partir de grupos opositores a la 4T. Organizaciones que confluyeron en la llamada “Marea Rosa” que se movilizó en 2022 en contra de las iniciativas de reforma electoral promovidas por López Obrador bajo la etiqueta de “el INE no se toca”.

Volvieron a manifestarse en febrero de 2023 en contra de las reformas del “Plan C” de AMLO y, en 2024, se sumaron a la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata del PRI-PAN-PRD a la presidencia que perdió contra Sheinbaum. Los voceros de esas manifestaciones fueron los exconsejeros electorales José Woldenberg y Lorenzo Córdova, el exministro José Ramón Cossío y la comunicadora Beatriz Pagés.

Hoy, Somos México es dirigida por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y el exsenador Emilio Álvarez Icaza, y en ella confluyen exmilitantes y exdirigentes del PAN, PRI y PRD. También, fundadores del Frente Cívico Nacional, como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño, activistas como Adina Chelminsky y Denisse Meade, y exfuncionarios del INE, como Edmundo Jacobo, Leonardo Valdés, Rodrigo Morales, Roberto Heycher Cardiel y Carlos Ferrer.

Nelly Valladares, su auxiliar en el distrito 14, no oculta su molestia con la 4T. Confiesa haber apoyado todas las causas contra Morena que le pusieron en frente. Formó parte de FRENAA, el Frente Nacional anti López Obrador que formó Gilberto Lozano antes de la pandemia de 2020, se movilizó con el Frente Cívico y con la marea rosa, fue “xochilóver” -seguidora de Xóchilt Gálvez- en 2024 y es de las que asegura que hubo un fraude electoral y se siente decepcionada porque la excandidata no convocó a manifestarse después de los comicios.

Asamblea de Somos México, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, el 22 de noviembre. @SomosMxMexico

Hoy, Valladares dice que ha encontrado en el nuevo proyecto una forma de canalizar su desencanto. Se esfuerza para explicar a la gente el origen y objetivo de la organización y defender la honorabilidad de sus dirigentes. En un café del centro de Tlalpan, aborda a un hombre de más de 60 años, quien le dice que sabe muy bien quién es Acosta Naranjo y afirma haber conocido a López Obrador en persona. No confía, recalca, ni en uno ni en otro y, desencantado de la política, se niega a afiliarse.

“¿Qué le han sacado a Acosta Naranjo o a Álvarez Icaza? Todos ellos son distintos”, defiende Valladares, pero no logra su cometido. El hombre se va.

Es sábado de diciembre y, en la plaza, las dos mujeres buscan la atención de la gente que pasea en medio de un bazar navideño. Están equipadas con una manta rosa, una mesa, sus folletos y la app que les fue activada por el INE en sus teléfonos celulares. Saben que desde este fin de semana son semanas difíciles por las vacaciones de fin de año, pero regresarán en enero para tratar de afiliar a más personas.

Aunque tuvieron todo un año para enganchar a 256.000 personas, los dirigentes de SomosMx privilegiaron la realización de asambleas y dejaron la afiliación para el final por una razón estratégica. Para el INE, la afiliación que valdrá a la hora de verificar el trámite será la más reciente, pues un ciudadano puede afiliarse en dos o más proyectos, pero sólo valdrá el último. En un momento en el que 62 organizaciones fueron autorizadas por el INE para buscar afiliados y tratar de convertirse en partido político, es relativamente fácil que los afiliados se invaliden por estar duplicados.

Según los registros del INE, las dos organizaciones más avanzadas, que prácticamente tendrían el registro en la bolsa, son Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (CSP), el nuevo membrete del antiguo Partido Encuentro Social, ligado a grupos evangélicos.

Sin embargo, otras dos organizaciones avanzaron significativamente en días recientes y podrían cumplir los requisitos entre enero y febrero de 2026. Una se llama México Tiene Vida AC, y ya consiguió 222.000 afiliados y realizó 107 asambleas. La otra es Que Siga la Democracia, organización ligada a Morena y su diputada Gabriela Jiménez, que ya logró 119 asambleas y tiene 75.000 afiliados.