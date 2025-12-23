El regreso del PES a la boleta electoral con las iniciales de Sheinbaum

La organización evangélica Construyendo Sociedades de Paz (CSP) está por cumplir los requisitos legales para convertirse en partido político y competir en las intermedias de 2027

Las iniciales CSP podrían estar en la boleta electoral de 2027 y no solo por la intención de Morena de llevar a cabo ese año la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un nuevo partido político, llamado Construyendo Sociedades de Paz, está a punto de lograr su registro ante el Instituto Nacional Electoral, lo que le permitirá competir en las elecciones federales intermedias.

Se trata de la tercera versión del PES, una organización a la que se ha vinculado con grupos de la Iglesia Evangélica, que compitió en 2015 y 2018 como Partido Encuentro Social y, en 2021, como Partido Encuentro Solidario. El nuevo PES ha decidido identificarse con un logotipo color lila en el que destacan las letras CSP, una coincidencia que llama la atención de la clase política mexicana y a la que uno de sus líderes visibles, Armando González Escoto, trata de restarle dramatismo.

“Sí, puede sonar a Claudia Sheinbaum Pardo, pero también podría ser Construyendo el Segundo Piso, ¿no? Es una mera coincidencia”, comenta con hilaridad y sin ocultar la postura política del nuevo partido, que será de respaldo total a la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum y Hugo Eric Flores en la toma de protesta como candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Morena-PT-Encuentro Social, el 13 de marzo de 2018. Diego Simón Sánchez (Cuartoscuro)

El CSP es uno de los dos partidos políticos en formación que están por alcanzar los requisitos constitucionales para obtener su registro ante el INE. El otro es Somos México, una organización claramente opositora formada por ex militantes del PAN, PRD y PRI y simpatizantes de la “Marea Rosa”, un movimiento que en 2022 se movilizó en contra de la reforma electoral que pretendía el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, CSP es el más avanzado en el complejo proceso de formación de un nuevo partido, una ventana que sólo se abre cada seis años en México, luego de las elecciones presidenciales. Ha celebrado 276 asambleas distritales, 76 más de las 200 que se requieren por ley. Y ha afiliado a 197.705 personas de las 258.000 que necesita para cubrir los requisitos del INE. Al ritmo que van, según sus dirigentes, rebasarán las 300.000 afiliaciones en enero.

Una vez que haya cubierto los requisitos de asambleas y afiliados, el nuevo partido debe celebrar una asamblea nacional en el mes de febrero, aprobar sus documentos básicos y presentar la solicitud correspondiente ante el INE, que revisará la documentación y aprobará el registro durante el mes de marzo. Si CSP es autorizado, participará en las elecciones federales de 2027 sin posibilidad de aliarse con otros partidos, y deberá obtener al menos el 3% de la votación nacional para refrendar su registro y mantenerse en la boleta en las presidenciales de 2030.

El PES 3.0

La tercera versión del PES mantiene las estructuras de un proyecto que inició hace 24 años en el Estado norteño de Baja California, donde Hugo Eric Flores, su dirigente histórico, fundó Encuentro Social como un partido local. Originalmente, esa versión del PES se alió con el entonces gobernante PAN, que lo ayudó a expandirse hacia otros Estados, y con el PRI, partido que lo hizo crecer en Hidalgo gracias a una alianza con el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong.

Fue en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto cuando el PES hizo el trámite para convertirse en partido político nacional, siempre bajo el estigma de ser un partido promovido por pastores de la Iglesia Evangélica. Compitió en 2015 y alcanzó 1,3 millones de votos, equivalentes al 3,5% de la votación, lo que le permitió refrendar el registro.

En 2017, el PES y Hugo Eric Flores hicieron una alianza con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, entonces alcalde de Cuernavaca, para postularlo a la gubernatura del Estado de Morelos en los comicios de 2018. Esa maniobra hizo que el PES se aliara con Morena y terminara siendo el tercer integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018. Aunque este ganó, el PES perdió el registro en esos comicios, pues no alcanzó el 3% de la votación.

Sobre las nuevas siglas y su equivalencia a las iniciales de la presidenta, Flores solo admite que es fruto de una coincidencia: “El nombre del partido está relacionado con los temas que nos interesan a nosotros, que son la solidaridad y la paz. No tiene nada que ver con que lo estén apoyando o patrocinando; es una mera coincidencia y es un nombre preliminar que en la asamblea nacional se debe confirmar”.

Alberto Anaya (PT), Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Hugo Eric Flores (PES), en la firma de la alianza de los 3 partidos, el 13 de diciembre de 2017. Cuartoscuro

Para entonces, el partido ya contaba con una estructura nacional que le sirvió de base para reconstruirse, ahora como Partido Encuentro Solidario, membrete con el que compitió en las elecciones de 2021. Obtuvo nuevamente 1,3 millones de votos, pero esta vez equivalían apenas al 2,75% de la votación nacional, por lo que volvió a perder el registro.

Aliado de Morena, el PES sirvió a la 4T para llevar al Congreso a senadores y diputados postulados bajo sus siglas, pero que se declararon morenistas al inicio de la Legislatura. Uno de ellos es su líder moral, Hugo Eric Flores, quien actualmente es diputado morenista.

¿Un partido evangélico?

El dirigente visible del nuevo proyecto es Armando González Escoto, exdiputado del PES y representante legal de CSP ante el INE, quien asegura que esta vez vienen más fuertes que nunca. “Calculo que el 80% de la gente que estaba en el PES se está sumando, muchos actores sociales, muchas organizaciones con las que hemos trabajado desde hace 20 años. En eso radica la fortaleza de la organización. Ya hemos participado en tres procesos electorales y nos hemos caracterizado por ser buenos aliados, y hemos sabido honrar nuestra palabra”.

González asegura que seguirán apoyando a la 4T, aunque la ley les impide aliarse legalmente a Morena en 2027. Confía en que en esta ocasión mantendrán el registro con una votación contundente y respalda su optimismo con tres datos: tiene 10 diputados federales, media docena de senadores en la bancada de Morena y conserva el registro como partido local en 14 Estados.

El dirigente rechaza que CSP sea un partido evangélico o solo de evangélicos, pero no niega que varios de sus dirigentes locales, y él mismo, simpatizan con esa Iglesia. “Así como hay evangélicos participando en la vida política, no solo del PES, sino de todos los partidos, también hay católicos y hay gente que no tiene ninguna identidad. Yo mismo soy una gente que cree en el Cristianismo, soy un hombre de fe, y muchos estamos participando, y conozco a muchos líderes, hemos ayudado a muchas organizaciones, y eso no cambia. Nos hemos mantenido, siempre respetando el Estado laico, pero creemos que es importante que la gente de fe participe en estos procesos. Porque además es un derecho, ojalá hubiera más gente de fe participando en esto”. Lo mismo que con las siglas de Sheinbaum: es una coincidencia.