Los científicos corroboran el aumento de la actividad volcánica en el Teide: “Un pasito más”

El Teide da “un pasito más” hacia una erupción volcánica, después de haber registrado hasta tres enjambres sísmicos en la última semana. El director del Instituto Geográfico de Canarias (IGN), Itahiza Domínguez, ha matizado, pese a esta mayor actividad, que no ha variado la probabilidad a corto o medio plazo de otra emergencia como la que asoló La Palma a finales de 2021, y que, por ahora, no existen señales que indiquen un proceso eruptivo inminente. “Esperamos ver señales distintas, terremotos de mayor magnitud, movimiento hacia la superficie, que no vemos todavía”, ha abundado Domínguez este jueves en Tenerife tras una reunión del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca).

La mayor isla del archipiélago canario se ha anotado desde el 7 de febrero “un aumento de la actividad de baja frecuencia”, explica el director del IGN, con eventos localizados al oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad de entre 8,5 y 10 kilómetros, con magnitudes inferiores a 0,7 o 0,8 mbLg, la más baja). El último enjambre de la serie, registrado este miércoles, ha sido, eso sí, el de mayor duración de los que se han registrado hasta el momento.

El director en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, el día 13 en Fuerteventura. Carlos de Saá (EFE)

“Obviamente, estamos viendo mayor actividad”, ha admitido. Es esta “una fase nueva” de la que se desconoce si se va a mantener en el tiempo o va a cesar. “No es de extrañar que tengamos más enjambres de este tipo como tampoco si esto parase”.

De todos modos, el propio Domínguez ha explicado en su intervención que resulta complicado hacer previsiones sobre posibles erupciones en Tenerife. En primer lugar, porque no hay un registro instrumental de erupciones volcánicas en Tenerife, por lo que los científicos tienen que tirar de las referencias históricas y de referencias de otros sistemas volcánicos en el mundo para definir probabilidades. En segundo lugar, por la propia complejidad del sistema volcánico de la isla, que combina un sistema central con una cámara magmática a poca profundidad que genera magmas evolucionados, y las erupciones basálticas en dorsales —como la de La Palma—. Es esta una mezcla que “no es muy habitual en el mundo”, ha aseverado el vulcanólogo. “No hay análogos fáciles de encontrar”.

En previsión de una erupción, el Cabildo de Tenerife, apoyado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los gobiernos canario y central (además de instituciones comunitarias), llevó a cabo en septiembre el primer simulacro de riesgo volcánico que se lleva a cabo en España.