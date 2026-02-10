Pemex firma un contrato con Carlos Slim para el desarrollo del campo terrestre Macavil

Grupo Carso ha firmado un contrato mixto con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el desarrollo del campo terrestre Macavil, en el Estado de Tabasco, según ha confirmado la empresa en el informe del cuarto trimestre de 2025, publicado este martes. La firma del magnate Carlos Slim ha indicado que la operación se llevó a cabo “recientemente” y que ha estimado que en Macavil existen reservas probadas de 33,7 millones de barriles de condensado y 409.100 millones de pies cúbicos de gas natural. Slim expande así las operaciones de Carso Energy, la división energética de su conglomerado, por el que apostado en la última década y ha dado en los últimos meses pasos firmes en la industria en México. “(Estamos) fortaleciendo así la colaboración con Pemex y avanzando en el impulso a la producción nacional de hidrocarburos”, ha señalado Carso en último reporte financiero.

El Gobierno mexicano abrió a finales de 2025 la puerta para que Pemex —la petrolera más endeudada del mundo— pudiera celebrar alianzas con empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en México. Estos contratos mixtos sirven para que las firmas aporten el capital, la tecnología y el riesgo del que la petrolera estatal carece, al mismo tiempo que Pemex tiene garantizada una participación del 40% en cada uno de los proyectos. Hasta ahora, la Administración de Claudia Sheinbaum ha asignado seis de los 11 contratos mixtos que tiene previstos para la petrolera. El objetivo del Gobierno mexicano es crecer la producción de 1,6 millones de barriles diarios a 1,8 millones de barriles diarios al final del sexenio de Sheinbaum, en 2030.

Por su parte Slim se encuentra fortaleciendo la división de energía de Grupo Carso. El magnate adquirió apenas en enero Fieldwood México, una empresa subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil, por 270 millones de dólares. Fieldwood México opera, hasta ahora, los campos petroleros Ichalkil y Pokoch en aguas someras del golfo de México, frente a las costas del Estado de Campeche. En septiembre de 2025, Slim selló otra alianza con Pemex para la perforación de una treintena de pozos de aguas profundas en el campo Ixachi, en Veracruz. En 2024, concretó su participación en en la firma Talos Energy para la explotación del yacimiento Zama, así como su interés en la extracción de gas del campo Lakach, en Veracruz, también de la mano de la petrolera estatal.

Slim, de 86 años, posee una fortuna valorada en 110.800 millones de dólares, según una estimación de la revista Forbes. El magnate empezó su camino en el sector energético en 2007 con la celebración de contratos de servicios para Pemex, más tarde construyó los cimientos para sostener Carso Energy. Entre ellos ha estado la compra de Petrobal, el emprendimiento petrolero de la familia Baillères. En los últimos años, sus pasos han estado dirigidos a acrecentar su participación en campos de hidrocarburos de la mano con Pemex. Pese a que la reforma energética de 2014 abrió el camino para que las empresas privadas formaran parte de la industria energética de México, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) el sector dio un parón ante el giro del Gobierno hacia una política energética más soberana y sustentada en las empresas estatales. Sheinbaum ha aprovechado los resquicios para echar mano del capital privado sin que Pemex pierda su posición como rector del sector en el país.