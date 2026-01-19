Carlos Slim compra una empresa subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil por 270 millones de dólares

El hombre más rico de México, Carlos Slim, ha ampliado en el inicio de este año su papel en el sector energético del país. Su empresa Grupo Carso ha informado este lunes que adquirirá por 270 millones de dólares a la petrolera Fieldwood México, una empresa subsidiaria de la firma rusa Lukoil, que en octubre pasado fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE UU. La transacción se realizará a través de su compañía subsidiaria, Zamajal. La venta incluye la obligación de pagar una deuda de 330 millones de dólares con el propio Lukoil como vendedor. Fieldwood México opera, hasta ahora, los campos petroleros Ichalkil y Pokoch en el Estado de Campeche, en el sureste del país. “Con esta transacción, Grupo Carso consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México”, ha indicado el conglomerado mexicano en su anuncio en la Bolsa Mexicana de Valores.

La firma subsidiaria de Lukoil posee una participación del 50% en dos campos costa afuera en producción y es el operador, mientras que Carso obtuvo en 2024 el 50% de estos yacimientos al comprar a la firma Petrobal. El anuncio de la millonaria transacción ocurre meses después de que el Departamento del Tesoro de EE UU sancionara a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil por su “falta de compromiso serio a un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania”. Las sanciones suponen un bloqueo a la financiación internacional, porque les impiden cobrar en dólares. Frente a estas medidas, Lukoil anunció en octubre pasado que pondría en venta sus activos en el extranjero.

Tanques de Lukoil en Rusia, en 2022. Getty Images

La transacción entre Zamajal y Fieldwood México aún debe contar con el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la Secretaría de Energía en México, además de la autorización expresa y específica de la transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. De avalarse la operación, Slim será el dueño de los campos petroleros en aguas someras Ichalkil y Pokoch en Campeche. De acuerdo con las cifras oficiales, estos yacimientos tienen una extensión total de 58 kilómetros cuadrados frente a la costa de Campeche y extraen un promedio de 8.300 barriles por día de petróleo y 15 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

El magnate mexicano, con una fortuna de más de 114.000 millones de dólares, ha venido consolidando sus negocios en el sector energético de México en los últimos años. Grupo Carso posee el 80% de Talos México, que tiene una participación del 17% en el descubrimiento de aguas someras Zama. En septiembre pasado, el millonario firmó un contrato con Pemex por 1.990 millones de dólares para perforar una treintena de pozos en un yacimiento de gas natural del yacimiento Ixachi, en Veracruz. Y un año antes, en 2024, se comprometió a invertir más de 1.000 millones de dólares para reactivar el campo Lakach, el primer proyecto de extracción de gas natural en aguas profundas en territorio mexicano.

En el sexenio pasado, a contracorriente de las petroleras extranjeras que pausaron proyectos en México, Slim afianzó su cartera al amarrar un puñado de contratos de servicios de extracción con Pemex, la petrolera más endeudada del mundo con un pasivo de más de 100.000 millones de dólares. Ahora, en el Gobierno de Sheinbaum, el también dueño de América Móvil ha redoblado su apuesta en busca del llamado oro negro y de gas natural. Alineado con este objetivo, Slim ha visto una nueva veta en los proyectos de la rusa Lukoil, que se encuentra contra las cuerdas tras el bloqueo financiero de Washington.