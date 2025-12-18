Sheinbaum abre la puerta a los privados para desarrollar proyectos con Pemex y la CFE

El Gobierno de Claudia Sheinbaum echará mano de los privados para reflotar la operación de las paraestatales energéticas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La petrolera más endeudada del mundo firmará este viernes cinco contratos para desarrollar los campos Tamaulipas Constituciones, Cuervito, Tupilco Terciario, Sini-Caparroso y Agua Fría. De acuerdo con un documento presentado por la dirección a inversionistas, Pemex recibirá un bono de 50 millones de dólares de parte de las firmas ganadoras de estas primeras adjudicaciones. Por otra parte, en el ámbito eléctrico, la Secretaría de Energía (Sener) avaló los primeros 15 proyectos de generación eléctrica bajo planeación vinculante que suponen una inversión de 4. 752 millones de dólares para generar más de 3.320 megawatts.

El consorcio mexicano 5M ganó dos proyectos en esta primera ronda. La firma desarrollará el yacimiento Tamaulipas-Constituciones, ubicado en la cuenca de Tampico Misantla. En este campo, Pemex tendrá una participación de 80% y recibirá un bono de 5,1 millones de dólares. De acuerdo con estudios previos, el campo cuenta con reservas por 125 millones de barriles de crudo y más de 144.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Además, la firma desarrollará en el Estado de Tabasco el campo de aceite y gas natural, Sini-Caparroso. Para ganar este contrato, el privado ha prometido el pago de un bono a Pemex de 25,2 millones de dólares.

Planta de Pemex en Tierra Blanca, Veracruz. RAQUEL CUNHA (REUTERS)

El campo Cuervito, en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, será desarrollado por la firma Geolis con una participación de 46% para Pemex. Se trata de un área con reservas probadas de gas que podrían alcanzar 262.000 millones de pies cúbicos en dos décadas. El bono que recibirá la paraestatal será de 5,7 millones de dólares. En Agua Fría, entre Veracruz y Puebla, la estatal tendrá un 48% de participación, con proyecciones de 129 millones de barriles de petróleo y más de 200.000 millones de pies cúbicos de gas en 20 años. Este yacimiento lo obtuvo Petrolera Miahuapan tras garantizar el pago de un bono de 10,7 millones de dólares.

La firma Cesigsa, finalmente, obtuvo el contrato del campo Tupilco Terciario, en Tabasco, con un bono de tres millones de dólares y una participación para Pemex del 64%. La producción de este yacimiento alcanzó los tres millones de pies cúbicos de gas. Estas empresas se sumarán a Carlos Slim, quien desarrollará con Pemex el campo Ixachi por casi 2.000 millones de dólares. De acuerdo con la legislación sobre estas asignaciones mixtas, Pemex debe mantener al menos un 40% del control del proyecto.

A finales de octubre, el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, informó sobre el avance de 11 asignaciones mixtas en campos terrestres, aguas someras y profundas. En ese entonces, el directivo dio a conocer que ya había iniciado el proceso de selección entre unos 40 interesados privados, sin embargo, aún se desconoce cuándo se adjudicarán los seis contratos restantes de esta primera ronda. La apertura a la incursión de privados en la extracción de crudo y gas natural ocurre en un momento de debilidad financiera y operativa para Pemex. Al cierre del tercer trimestre reportó una deuda por más de 100.000 millones de dólares y una extracción estancada de solo 1,6 millones de barriles diarios de petróleo.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este miércoles. Mario Guzmán (EFE)

La estrategia del Gobierno de concretar proyectos mixtos no se limita a Pemex. La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció este miércoles un portafolio de 20 proyectos de generación eléctrica que serán desarrollados por privados. En esta primera ronda se desembolsarán más de 4.700 millones de dólares para sumar 3.320 megawatts al país de generación fotovoltaica y eólica. Estas plantas se desarrollarán en Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, entre otros Estados.

La funcionaria federal detalló que el 19% de estos planes entrará en vigor en 2027. La gran mayoría, un 78%, arrancará en 2028, porque las plantas tardan entre dos y tres años en edificarse. “Estamos sacando los permisos de manera muy expedita, pero también con muchas condicionantes antes de que se realicen estas inversiones, para poder darles seguimiento y que puedan llevarse a cabo”, indicó González. Se prevé que en enero próximo se dé el banderazo de salida de una segunda ronda de proyectos eléctricos privados, que estén vinculados a las necesidades energéticas del país. Las leyes mexicanas establecen que el 54% de la electricidad del país debe ser generada por la CFE y el resto por las empresas privadas.

En plena desaceleración económica del país, Sheinbaum ha apostado por la apertura a proyectos mixtos, de la mano del empresariado, para fortalecer al sector energético en México. La hoja de ruta de este gobierno federal ha puesto el énfasis en que las paraestatales energéticas, CFE y Pemex, serán las rectoras de estas políticas. Además, y a diferencia del sexenio pasado, esta Administración tiene como prioridad el desarrollo de energías limpias. En la última milla del año, y con poco margen para las finanzas públicas, la mandataria ha apretado el paso para concretar una veintena de proyectos energéticos.