Putin celebra el fracaso de la UE en movilizar los fondos rusos congelados: “Es un saqueo”

El negociador de Putin, Kirill Dmítriev (izquierda), en un encuentro con el estadounidense Steve Witkoff en abril en San Petersburgo.

El Kremlin respira. Moscú ha despertado este viernes con la noticia de la fallida negociación de los países miembros de la Unión Europea, que la víspera no lograron ponerse de acuerdo para entregar a Ucrania los fondos del Banco Central de Rusia que la Unión mantiene congelados (unos 210.000 millones de euros). “La ley y la cordura ganan… por ahora", ha escrito en su red social Kirill Dmítriev, el enviado especial de Vladímir Putin en sus negociaciones con Washington. El mandatario ruso ha calificado el intento de confiscación de estos fondos como “un saqueo”.

“Duro golpe a los belicistas de la Unión Europea liderados por la fracasada Ursula [von der Leyen]: las voces de la razón europeas bloquearon el uso ilegal de las reservas rusas para financiar a Ucrania”, ha afirmado Dmítriev a través de X.

“Robo no es el término correcto. Robo es el robo clandestino de la propiedad, pero aquí intentan hacerlo abiertamente. Es un saqueo”, ha opinado poco después Putin al comentar el debate europeo sobre sus fondos por su invasión de Ucrania.

El dirigente ruso ha advertido de que la confiscación de los fondos rusos podría tener graves repercusiones para la eurozona. “Otros países verán cómo la Unión Europea está robando a Rusia y pensarán: “¿Y si nos hacen lo mismo?”, ha añadido el dirigente de un país que ha confiscado y puesto bajo control gubernamental cientos de empresas, decenas de ellas occidentales, desde que comenzó la guerra, así como otros activos, como los aviones de Boeing y Airbus que operan sus aerolíneas.

A pesar de que Europa no entregará los activos de Moscú a Kiev, el viceministro de Exteriores ruso, Alexánder Grushkó, ha prometido venganza por la congelación de estos fondos, que permanecen bloqueados en la UE mientras dure la invasión rusa de Ucrania.

“Nuestras represalias no tardarán en llegar. Rusia encontrará la manera de proteger eficazmente sus intereses y compensar las pérdidas derivadas de la manipulación ilegal de nuestros activos”, ha manifestado el diplomático en una entrevista concedida a la agencia estatal Ria Novosti.

Con una guerra cuyo final no se vislumbra, Grushkó ha lamentado que “la mayoría proucrania” del bloque comunitario haya impulsado en el Consejo de la Unión Europea “la decisión de bloquear los activos indefinidamente”.

El enviado especial de Putin ha manifestado, además, que esta fallida negociación ha sido “una victoria para las voces de la razón que protegieron a la Unión Europea, el euro y Euroclear (por ahora)“. Euroclear es la entidad belga en la que están depositados la mayoría de esos activos.

Horas antes de conocerse la decisión, el Banco Central de Rusia anunció a través de un comunicado que “buscaría en los tribunales rusos una satisfacción por los daños causados por los bancos europeos”, incluido el lucro cesante.

“Ahora iré a mi dacha”

Uno de los opositores a la propuesta de destinar a Ucrania los fondos rusos congelados era el primer ministro belga, Bart de Wever. Tras acabar las negociaciones, bromeó en la rueda de prensa sobre una supuesta vinculación con el Kremlin. “Ahora iré a mi dacha [casa de campo] en San Petersburgo, donde Depardieu es mi vecino y Asad vive al otro lado de la calle. Creo que podría ser alcalde de este pequeño pueblo”, ironizó, antes de recalcar que “era una broma”. “Si escriben sobre esto, asegúrense de mencionar que estaba bromeando”, añadió el político europeo.

El diario británico The Guardian publicó en vísperas del encuentro europeo que la inteligencia rusa tenía “en el punto de mira” a los políticos belgas, aunque solo sostenía estas alegaciones en que la compañía Euroclear había contratado guardaespaldas y Bart de Wever advertía de los “riesgos legales y financieros a los que se enfrentarían las empresas occidentales”.

Ante el desacuerdo para el uso de los activos rusos, la Unión Europea ha pactado una emisión de 90.000 millones de euros en eurobonos para financiar a Ucrania. El bloque ha apoyado a Kiev hasta ahora con unos 187.000 millones de euros en el mayor conflicto vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Como comparación, el rescate de Grecia rondó los 300.000 millones de euros, mientras que los fondos NextGenerationEU lanzados para la recuperación postpandémica suman unos 750.000 millones de euros.