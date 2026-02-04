Pemex cierra 2025 con una deuda de 84.500 millones de dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cerrado 2025 con una deuda financiera de 84.500 millones de dólares, según ha informado el director de la petrolera estatal, Víctor Rodríguez Padilla, en la conferencia matutina de este miércoles. El directivo ha celebrado la reducción de la deuda en 20.000 millones de dólares, un 20%, en los últimos siete años. En 2024, la firma petrolera terminó 2024 con una deuda de 97.600 millones de dólares. “Pemex está reforzando su credibilidad y sostenibilidad en el largo plazo”, ha mencionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los resultados de 2025 de la petrolera han sido “mucho mejores de lo que se esperaba”. Está previsto que Pemex entregue su informe anual a inversionistas en los próximos días. La mandataria ha señalado que el plan para refinanciar la deuda de Pemex desde la Secretaría de Hacienda ha dado resultados y ha servido para “apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex”.

El Gobierno mexicano emprendió desde el año pasado un plan para apuntalar las finanzas de la petrolera. La Secretaría de Hacienda se encargó de diseñar un nuevo régimen fiscal con apoyos para la firma, además emitió notas precapitalizadas, realizó compra de bonos y creó un fondo para la inversión. Rodríguez Padilla aseguró que la petrolera ha sido capaz de pagar uno 22.000 millones de dólares de adeudos con proveedores. “La deuda de Pemex la paga Pemex, lo que se ayudó es a que los vencimientos se renegociaran, eso se hizo a través de Hacienda”, defendió Sheinbaum.

La mandataria ha mencionado que uno de los objetivos del Gobierno mexicano es que la petrolera ya no necesite la asistencia de Hacienda en 2027. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Con el Plan Estratégico 2025-2035, la firma busca dejar atrás su debacle financiera y remontar su producción. El director de Pemex ha asegurado que en 2026 está previsto un aumento de la inversión de un 34%, encaminado a mejorar los resultados. “Se dedicaron 36 años a desaparecer Pemex y hoy Pemex se recuperó”, ha añadido Sheinbaum.