Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
Euroliga

Jornada 29 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Barcelona visita a la Virtus, el Madrid recibe al Bayern y duelo español entre el Baskonia y el Valencia

Alberto Abalde, en acción ante Calathes en el último partido de Euroliga del Real Madrid. ANDREJ CUKIC (EFE)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Barcelona visita a la Virtus en la 29ª jornada de la Euroliga con la misión de olvidar su experiencia en la Copa el Rey y lograr el triunfo en la Euroliga. El Madrid, por su parte, finalista en la Copa, recibe al Bayern con la intención de ganar y consolidar su cuarto puesto en la clasificación. Es claro favorito para derrotar a un Bayern que se encuentra en la 14ª posición. Duelo español también en esta jornada. El Baskonia debe abandonar las celebraciones por la consecución del título copero y centrarse en derrotar al Valencia. Lo tiene complicado, puesto que el Valencia es el tercer clasificado en la Euroliga.

Virtus-Barcelona (miércoles, 25, 20.30)

Virtus Bologna VIB
Barça BAR
Movistar Deportes

Baskonia-Valencia Basket (jueves 25, 20.30)

Baskonia BAS
Valencia Basket VAL
Movistar Deportes

Madrid-Bayern (jueves 26, 20.45)

Real Madrid RMA
B. Munich MUN
Movistar Deportes

Resto de la jornada de la Euroliga: Fenerbahçe-Partizán; Zalgiris-Olympiacos; Estrella Roja-Efes; Dubai-Asvel; Mónaco-Maccabi; Hapoel-Armani Milán y Panathinaikos-Paris.

Donde ver la Euroliga

Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_