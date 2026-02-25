Jornada 29 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Barcelona visita a la Virtus, el Madrid recibe al Bayern y duelo español entre el Baskonia y el Valencia

El Barcelona visita a la Virtus en la 29ª jornada de la Euroliga con la misión de olvidar su experiencia en la Copa el Rey y lograr el triunfo en la Euroliga. El Madrid, por su parte, finalista en la Copa, recibe al Bayern con la intención de ganar y consolidar su cuarto puesto en la clasificación. Es claro favorito para derrotar a un Bayern que se encuentra en la 14ª posición. Duelo español también en esta jornada. El Baskonia debe abandonar las celebraciones por la consecución del título copero y centrarse en derrotar al Valencia. Lo tiene complicado, puesto que el Valencia es el tercer clasificado en la Euroliga.

Virtus-Barcelona (miércoles, 25, 20.30)

Baskonia-Valencia Basket (jueves 25, 20.30)

Madrid-Bayern (jueves 26, 20.45)

Resto de la jornada de la Euroliga: Fenerbahçe-Partizán; Zalgiris-Olympiacos; Estrella Roja-Efes; Dubai-Asvel; Mónaco-Maccabi; Hapoel-Armani Milán y Panathinaikos-Paris.

Donde ver la Euroliga

Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.