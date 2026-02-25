Jornada 29 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación
El Barcelona visita a la Virtus, el Madrid recibe al Bayern y duelo español entre el Baskonia y el Valencia
El Barcelona visita a la Virtus en la 29ª jornada de la Euroliga con la misión de olvidar su experiencia en la Copa el Rey y lograr el triunfo en la Euroliga. El Madrid, por su parte, finalista en la Copa, recibe al Bayern con la intención de ganar y consolidar su cuarto puesto en la clasificación. Es claro favorito para derrotar a un Bayern que se encuentra en la 14ª posición. Duelo español también en esta jornada. El Baskonia debe abandonar las celebraciones por la consecución del título copero y centrarse en derrotar al Valencia. Lo tiene complicado, puesto que el Valencia es el tercer clasificado en la Euroliga.
Virtus-Barcelona (miércoles, 25, 20.30)
Baskonia-Valencia Basket (jueves 25, 20.30)
Madrid-Bayern (jueves 26, 20.45)
Resto de la jornada de la Euroliga: Fenerbahçe-Partizán; Zalgiris-Olympiacos; Estrella Roja-Efes; Dubai-Asvel; Mónaco-Maccabi; Hapoel-Armani Milán y Panathinaikos-Paris.
Donde ver la Euroliga
Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.