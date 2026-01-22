El Gobierno perfila trasladar a Puebla el Parque Ecológico rechazado en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves que el polo de desarrollo de economía circular, que anteriormente estuvo planteado para construirse en el Estado de Hidalgo, será llevado a Puebla, en donde ya disponen de 220 hectáreas para su construcción, en el espacio donde actualmente funciona un relleno sanitario en el municipio de San José Chiapa, en el noroeste del Estado. La mandataria y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguraron que, tal y como sucedió en Hidalgo, este proyecto será sometido a consulta. “Siempre consultamos a la población. En el caso de Hidalgo, antes de iniciar la obra, consultamos a la población, dijeron que prefería otro tipo de inversión, y en este caso también consultaríamos con una explicación muy clara de que no solo no tiene afectaciones, sino generación de empleo”, señaló Sheinbaum.

El gobernador Armenta ha explicado que Puebla tiene un problema “grave” de acumulación de residuos sólidos y dijo que ya está trabajando con las comunidades y con el Gobierno Federal para la liberación de los recursos que serán puestos en marcha para la instalación de este parque de economía circular. “Más de 1.000 millones de toneladas de basura diarias se generan por toda la región […] Es diferente un tiradero a un centro de economía circular, esa tarea ya la estamos trabajando, y ya tenemos ubicadas las hectáreas que se necesitan y ya estamos trabajando con la comunidad, porque no es enterrar la basura. Auténticamente, hay una mayoría que está a favor”, aseguró.

Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta en Puebla, este jueves. Mireya Novo (Cuartoscuro)

Después de mostrar una fotografía de cómo sería esa planta de reciclaje de residuos, la presidenta enfatizó en la necesidad de explicar los beneficios para la población: “Vean la diferencia entre un basurero a cielo abierto, un relleno sanitario y una planta de reciclaje. Ese es el objetivo, mejorar la calidad de vida de la gente, no tiene que ver con traer residuos de otros lugares, sino darle una opción, de economía circular a los residuos sólidos, y por supuesto se consultará a la población”.

Esta planta de reciclaje estará ubicada en el municipio de San José Chiapa, en donde en agosto de 2025 se anunció la instalación de uno de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podecobi), una estrategia del Gobierno de México, para llevar inversiones estratégicas en proyectos de alto impacto científico y educativo en algunas regiones del país. “En estos espacios se busca combinar la inversión, la innovación y la planeación territorial con una visión de justicia social y sustentabilidad, ofreciendo incentivos fiscales y facilidades administrativas para quienes deseen invertir”, explica un documento del Gobierno Federal. Esta zona en Puebla ha sido nombrada como “capital de la tecnología y la sostenibilidad”.

Hay actualmente 15 puntos de este tipo, en estados como Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

El pasado 14 de diciembre, una consulta ciudadana realizada en los municipios hidalguenses de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan votó en contra de la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje en esa entidad. La negativa fue la respuesta mayoritaria, en una participación que no alcanzó siquiera el 9% de la lista nominal. “Sí, ahí votó la gente que no lo quería en ese lugar, entonces ya la secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el Parque de Economía Circular. Siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente”, respondió la presidenta Sheinbaum un día después.

El rechazo en Hidalgo, reflejó el impacto negativo de años de olvido en la zona, en donde se han registrado niveles de contaminación que sobrepasan los límites de peligrosidad y donde se han vertido durante décadas las aguas residuales del Valle de México y de las industrias locales de la región hacia las aguas del río Tula —uno de los más contaminados del país— y a la presa Endhó.

Grupos de ambientalistas y parte de la sociedad civil hidalguense reclamó una falta de información con respecto a detalles del proyecto y denunció que el parque ecológico sería construido al lado de un hospital y en una zona donde no se ha atendido en décadas los problemas de contaminación que ya existen. “Para nosotros todo el proceso era amañado. Lo impresionante es que la gente optó por no salir a votar por la falta de información. Su campaña fracasó por no hablar con la verdad”, declararon los colectivos.