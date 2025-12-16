Una consulta ciudadana frena un Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo

Una parte de la ciudadanía de los municipios hidalguenses de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan ha votado este domingo en la consulta que el Gobierno federal y local llevaron a cabo con la siguiente pregunta: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. ¿Está usted de acuerdo en que se construya el Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo para ampliar las áreas verdes, reducir los tiraderos de basura y reducir la contaminación que genera?”. La negativa fue la respuesta mayoritaria, en una participación que no llegó al 9% de la lista nominal. “Sí, ahí votó la gente que no lo quería en ese lugar, entonces ya la secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el Parque de Economía Circular. Siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente”, dijo este lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De un total de poco más de 12.000 votantes, 4.334 (35,35%) se posicionaron a favor del proyecto, mientras que 7.736 (63,10%) votaron en desacuerdo. En la consulta hubo 189 votos nulos, lo que significó el 1,54% del total. En el comunicado oficial que publicaron el Gobierno de Hidalgo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijeron: “De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), se registró una participación ciudadana de 8,77% de la lista nominal, equivalente a 12.259 votos emitidos de un total de 139.831 ciudadanas y ciudadanos”.

En la información proporcionada por el Gobierno, se puede ver que mientras los votantes de los municipios de Atitalaquia y Tlaxcoapan votaron en contra del proyecto, el de Tula de Allende votó mayoritariamente por el sí. “Esta consulta de participación ciudadana reafirma la convicción democrática de la Cuarta Transformación, cuya máxima es ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Como “un acto de justicia”, era lo que decía la publicidad oficial sobre el Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo, que sería construido en los terrenos que quedaron abandonados después de que una fallida segunda refinería fuera proyectada —durante el Gobierno de Felipe Calderón— en un lugar donde convergen los tres municipios: Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia, en la región del Valle de Mezquital. “¿Sabías que, debido a un desarrollo industrial irresponsable y la falta de interés de gobiernos neoliberales, durante muchos años la región de Tula-Atitalaquia ha sido una de las zonas más golpeadas por la contaminación del aire, el agua y el suelo? Comunidades enteras han vivido en una zona de sacrificio...” dice uno de los videos promocionales en la página oficial del proyecto.

La consulta de este domingo ha reflejado el impacto negativo de años de olvido en la zona, en donde se han registrado niveles de contaminación que sobrepasan los límites de peligrosidad y donde se han vertido durante décadas las aguas residuales del Valle de México y de las industrias locales de la región hacia las aguas del río Tula —uno de los más contaminados del país— y a la presa Endhó. Por mencionar un ejemplo, el Gobierno federal, que entonces lideraba Andrés Manuel López Obrador, aceptó en 2021 que la inundación en Tula no fue causada por las lluvias locales —aunque fuertes—, sino por la descarga y escurrimientos de otros ríos, otras presas y otros desagües. En particular, el exceso llegó de los túneles que desatascan el Valle de México.

El parque ecológico y la planta de reciclaje, según prometían las autoridades, tendría áreas verdes —en la zona de los tres municipios no existe un espacio público de estas características—, un vivero, un humedal, centros de capacitación, empleo local y educación ambiental. Las autoridades insistieron en cada aparición pública en que la obra no sería un “elefante blanco” y que la planta recicladora no sería otro basurero a cielo abierto, como el relleno sanitario que ya está a punto de cumplir su vida útil en Tula. Sin embargo, estos esfuerzos comunicativos no resultaron suficientes a juzgar por el resultado de la consulta.

Las voces del sí y del no

Algunos votantes a favor del proyecto expresaron que la idea de contar con un Parque Ecológico y una zona de reciclaje era el principio de una mejora cuyos beneficios serían reflejados a largo plazo. Mientras que quienes se oponían al proyecto, dominados por el sentimiento de abandono y ante la inacción de las autoridades ante problemáticas que se acumulan en la región, aseguraban que solo la construcción del complejo traería más problemas a estas ciudades ya de por sí afectadas por enfermedades como el cáncer y otros padecimientos graves.

“Si gana el sí, tenemos que estar como sociedad unida para que se hagan las cosas bien. Y si gana el no, tenemos que igual estar unidos y buscar alternativas para el problema de la basura”, aseguró Jesús González, habitante de Tula, antes de la votación. José Hernández, otro vecino del mismo municipio, dijo: “Estoy de acuerdo porque es un beneficio a largo plazo; tal vez ahora hay molestia de algún grupo minoritario, pero no han empezado de lleno con la obra de las recicladoras de basura y aguas negras, pero yo considero que a largo plazo es un beneficio. Si ya estamos contaminados y si alguien tiene la intención de hacer mejoras y ayudar, pues adelante, peor es no hacer nada”.

Greenpeace México, una voz que estuvo haciendo comunicados en contra del proyecto, aseguró: “Entre discusiones apresuradas, discursos verdes y promesas de ‘innovación’, se aprobó la Ley General de Economía Circular (LGEC) y avanza el proyecto del Parque de Economía Circular en esta zona de Hidalgo [...] Hablamos de una zona declarada ‘infierno ambiental’ por la cantidad de industrias, presentes en la zona, como las cementeras, así como la refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la termoeléctrica, Francisco Pérez Ríos, de la CFE. A lo que se suma el manejo de aguas residuales del Valle de México", dijeron en un comunicado antes de la consulta.

Bessie Cerón, ciudadana de la región y especialista en procesos participativos, ha criticado la consulta ciudadana y ha señalado que la discusión no es un mero trámite administrativo, sino que se requiere de procesos mucho más complejos que tienen en sus manos el futuro de familias y poblados enteros. “Una región compleja necesita preguntas complejas, y no hay pregunta más pobre, frente a un problema ambiental serio, que un ‘sí’ o un ‘no’ [...] Una consulta binaria deja fuera matices, escenarios intermedios y, sobre todo, las condiciones que hacen que un proyecto sea aceptable o inaceptable para la comunidad. La experiencia latinoamericana lo demuestra una y otra vez: cuando los procesos de participación se reducen a consultas apresuradas aumentan los conflictos, se polarizan los territorios, las empresas pierden legitimidad, y los gobiernos acaban atrapados entre la presión social y los compromisos asumidos”, dice.