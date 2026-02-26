Interceptado un dron cerca del portaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en Suecia
El buque de guerra está atracado en Malmö para realizar unas maniobras militares
Un dron fue interceptado este miércoles cerca del portaviones francés Charles de Gaulle, que actualmente se encuentra atracado en el suroeste de Suecia, según ha informado el Estado Mayor del Ejército de Francia.
“El dron fue interceptado por Suecia cuando se encontraba a 10 kilómetros del portaviones, que actualmente está atracado en Malmö. Por el momento, no es posible confirmar con certeza el origen del dron, su intención (si era hostil o malintencionado), o incluso si se dirigía hacia el portaviones”, ha confirmado el Estado Mayor a Radio France.
El Charles de Gaulle, el único portaviones de las Fuerzas Armadas francesas, se encuentra en Suecia para realizar unas maniobras militares.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
