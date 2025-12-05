La Marina de Francia derriba varios drones que sobrevolaban una base estratégica de submarinos nucleares

Las autoridades abren una investigación, aunque aseguran que la infraestructura en Bretaña, clave para la defensa del país, no se vio amenazada

La Marina francesa derribó este jueves por la noche varios drones que sobrevolaban la base estratégica de île Longue, en Finisterre (Bretaña). Se trata de uno de los enclaves más sensibles para la defensa del país, y también para Europa, pues es donde se encuentran los submarinos de propulsión nuclear capaces de portar misiles atómicos. Esta zona está muy protegida, vigilada por gendarmes y militares de la Marina francesa.

Aunque en los últimos meses se ha multiplicado la presencia de drones no identificados en lugares como aeropuertos o instalaciones militares en varios países de Europa, es la primera vez que ocurre en esta base militar francesa tan estratégica. Francia es el único país de la UE con arsenal nuclear. También lo tiene el Reino Unido, ya fuera de la Unión.

Según la agencia France Presse, a las 19.30 del jueves se detectó la presencia de cinco drones alrededor de la base bretona, según confirmó la Gendarmería. Se pudieron ver rápidamente gracias en parte a las buenas condiciones de visibilidad que había por la luna llena. Los aparatos fueron abatidos por el batallón encargado de proteger la zona.

Las autoridades francesas anunciaron este viernes la apertura de una investigación. La prefectura marítima del Atlántico precisó que “las infraestructuras sensibles no han sido amenazadas”. “Es demasiado pronto para determinar” el origen de los drones, indicó el portavoz de la prefectura, Guillaume Le Rasle, que cree que el objetivo era “preocupar a la población”.

Durante la noche del 17 al 18 de noviembre ya se detectaron varios aparatos sobrevolando la península de Crozon, que está junto a la base submarina de Île Longue y es donde se encuentran los misiles M51, pero sin ojivas nucleares.

La última vez que se detectaron drones no identificados en île Longue fue en enero de 2015, lo que provocó que se declarara una alerta. Ni la seguridad de la isla ni los submarinos nucleares se vieron amenazados.

En este enclave militar, situado cerca del puerto de Brest, están los cuatro submarinos de propulsión nuclear capaces de portar misiles atómicos (SNLE, en sus siglas en francés). Hay uno permanentemente en el mar. Cada uno de estos submarinos puede transportar hasta 16 misiles estratégicos M51, cada uno de ellos con varias ojivas nucleares.

En 1965, el general Charles de Gaulle decidió convertir esta zona en la base de la disuasión militar francesa, al ser una franja de tierra controlable y segura, pero lo suficientemente alejada del puerto naval de Brest en caso de accidente. El primero de los submarinos entró en la base en 1970.

En un contexto de rearme mundial y ante la amenaza rusa, hace unos meses Francia anunció que equipará a esos aparatos con la última generación de misiles balísticos, los M51.3, fabricados por ArianneGroup. Estos nuevos misiles tienen un mayor alcance. Francia es la cuarta potencia a nivel mundial con arsenal nuclear, aunque muy por detrás de Rusia y Estados Unidos, o China, en número de ojivas operativas.

Francia sospecha que Rusia está detrás de la presencia de drones, algo que Moscú niega. El Gobierno galo prepara un plan para equipar mejor estos lugares altamente sensibles y se han detectado decenas de enclaves a proteger de manera urgente. El presidente francés, Emmanuel Macron, da por hecho que la guerra rusa en Ucrania se extenderá en Europa en algún momento y busca reforzar militarmente al país, no solo con armamento, sino con soldados. En este sentido, hace dos semanas anunció la puesta en marcha de un servicio militar voluntario en el país, para ampliar las reservas militares francesas.