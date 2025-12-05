Irlanda detectó al menos cinco drones alrededor del avión que transportaba el lunes al presidente Zelenski

Los servicios de seguridad irlandeses ven la mano de Rusia, en otra muestra de su guerra híbrida en Europa

El Gobierno irlandés fue informado de inmediato, ante la gravedad del asunto. Un buque de su Armada detectó este lunes la presencia de cinco drones, de un tamaño y sofisticación que sugerían un uso militar, que intentaron distorsionar la trayectoria de vuelo del avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El líder ucranio aterrizó en Dublín esa noche para una visita de Estado.

La página web The Journal fue la primera en informar del avistamiento, que desató una alerta de seguridad en el país. Cuando ocurrió el incidente, el Gobierno había ordenado ya la supresión de vuelos sobre la capital, como medida de precaución ante la llegada de Zelenski.

El radio de alcance y su autonomía alertó a los investigadores, que han indicado que los artefactos tuvieron que despegar, bien desde algún punto en tierra de la isla de Irlanda, bien desde alguna embarcación cercana a la costa. Fueron detectados cerca de la localidad de Howth durante la hora exacta en la que la aeronave de Zelenski debía atravesar esa zona. El vuelo, sin embargo, llegó con un ligero adelanto y nunca se produjo una situación de verdadero peligro, según han informado las autoridades al diario The Irish Times.

Los servicios de seguridad de la UE están convencidos de que detrás de este nuevo incidente está la mano de agentes rusos, como parte de una guerra híbrida y de sabotajes llevada a cabo recientemente en varios territorios de la Unión Europea. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que los drones pretendían más bien distorsionar las operaciones de vuelo del avión que transportaba a Zelenski, antes que lanzar un supuesto ataque.

El incidente ha coincidido con un aumento alarmante de la presencia de buques rusos de la llamada shadow fleet (flota fantasma) en la costa occidental de Irlanda. Al menos tres de esas embarcaciones, que operan bajo bandera falsa para sortear el embargo impuesto a las mercancías rusas, fueron detectadas atravesando la llamada Zona Económica Exclusiva Irlandesa. Los investigadores, sin embargo, no relacionan esas embarcaciones con el incidente de los drones.

Los artefactos fueron detectados por el buque LÉ William Butler Yeats de la Armada irlandesa, que estaba posicionado en la bahía de Dublín como parte del operativo de seguridad desplegado ante la visita del presidente Zelenski. Más allá de avistar los drones, la embarcación, que no está dotada de instrumentos como bloqueadores de señal, fue incapaz de llevar a cabo ninguna acción para inutilizarlos.

La idea de utilizar artillería antiaérea se descartó de inmediato por la cercanía al lugar del avistamiento de la ciudad de Dublín.

Aunque el lanzamiento de los drones tuvo que realizarse, según las primeras pesquisas, desde una zona cercana, su control y manejo pudo llevarse a cabo desde cualquier parte del mundo, a través de señales de satélite. Los aparatos llevaban sus luces encendidas, una señal, según los investigadores, de que su intención en todo momento fue la de ser vistos.

La delegación ucraniana llegó a Dublín el lunes y abandonó la isla al día siguiente. La visita formaba parte de la gira de Zelenski por varias capitales europeas para recabar apoyo, en un momento en el que Rusia ha incrementado su presión en la guerra y se muestra inflexible en las negociaciones de paz.

Los medios de Ucrania citan a uno de los asesores de comunicación de Zelenski, Dmitro Litvin, que confirmó que fueron informados de la presencia de los drones, aunque se les indicó que no iban a tener consecuencia alguna respecto a la agenda de la visita.