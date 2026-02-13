Japón detiene a un pesquero chino y arresta a su capitán, en medio de tensiones diplomáticas con Pekín

Un buque patrullero de la Agencia de Pesca de Japón y un barco pesquero chino en aguas al suroeste de la prefectura de Nagasaki, el 12 de febrero de 2026.

Tokio afirma que el capitán del buque se negó a someterse a una investigación. Es el primer incidente de este tipo desde 2022

Japón ha abordado este viernes un barco pesquero chino que navegaba dentro de su zona económica exclusiva y ha arrestado a su capitán por negarse presuntamente a someterse a una inspección, según han informado las autoridades de pesca niponas en un comunicado recogido por la agencia de noticias Kyodo. El incidente, el primero de este tipo desde 2022, amenaza con añadir más tensión a una relación bilateral muy deteriorada desde noviembre del año pasado, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, realizara unas declaraciones sobre Taiwán que hicieron enfurecer a Pekín.

La Agencia de Pesca japonesa ha comunicado que el episodio tuvo lugar a unos 170 kilómetros al suroeste de la isla de Meshima (prefectura de Nagasaki, en la costa oeste de Japón), cuando una patrullera nipona detectó la embarcación china dentro de aguas bajo jurisdicción japonesa. De acuerdo con el organismo pesquero, un inspector ordenó al barco que se detuviera para someterlo a una revisión, pero el capitán no obedeció la instrucción e intentó eludir el control, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El capitán, un ciudadano chino de 47 años, ha sido detenido bajo sospecha de tratar de evitar la inspección oficial. El pesquero llevaba a bordo a otros diez tripulantes. De momento, no han trascendido más detalles sobre la situación de la tripulación ni sobre la posición del detenido.

La agencia pesquera nipona ha señalado que se trata del primer buque extranjero intervenido por las autoridades japonesas en lo que va de año y que es la primera vez desde 2022 que Japón detiene un barco pesquero chino. El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, ha afirmado en una rueda de prensa que Tokio “actuará con firmeza” en las labores de control para prevenir y disuadir operaciones ilegales de pesca por parte de embarcaciones extranjeras, y ha comunicado que las pesquisas sobre este caso siguen abiertas.

La agencia pesquera realiza con frecuencia inspecciones en aguas bajo jurisdicción japonesa para combatir la pesca ilegal. De acuerdo con la descripción del barco chino que ha hecho la agencia Kyodo, el buque detenido se dedicaría a la captura de especies como caballa y jurel. Según Kyodo, en 2025, las autoridades japonesas detuvieron a dos pesqueros, uno perteneciente a Taiwán y otro a Corea del Sur.

El mar de China Oriental, donde ha tenido lugar el incidente, es escenario frecuente de fricciones ente China y Japón, tanto por cuestiones pesqueras como por disputas territoriales. El antecedente más significativo se remonta a 2010, cuando Tokio detuvo al capitán de un pesquero chino tras una colisión con patrulleros japoneses cerca de las islas de Senkaku (administradas por Japón y reclamadas por China, que las denomina Diaoyu), un episodio que desencadenó una grave crisis diplomática. Aunque, en aquella ocasión, el Gobierno japonés anunció que procesaría al capitán, terminó liberándolo sin cargos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian indicó en una rueda de prensa rutinaria que Pekín “exige de manera constante a sus pescadores que trabajen en estricto cumplimiento de las leyes y normativas vigentes” y que “defiende con firmeza los derechos e intereses legítimos de los pescadores chinos”. Lin también pidió a la parte japonesa que respete el acuerdo pesquero que mantienen los dos países y que Tokio “actúe con imparcialidad en la aplicación de la ley y garantice la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los tripulantes chinos”.

La incautación de este viernes se produce en un momento de enorme fricción diplomática. Las relaciones bilaterales se han visto muy deterioradas en los últimos meses a raíz de las declaraciones de la primera ministra nipona, quien sugirió que un intento de China de bloquear o apoderarse de Taiwán podría suponer “una amenaza existencial” a su país, lo que justificaría el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

China, que considera a la isla autogobernada una parte irrenunciable de su territorio, entró en cólera y acusó a Japón de cruzar una línea roja. Desde entonces, Pekín ha adoptado una serie de medidas con impacto político, económico y social. Entre otras, ha congelado varios canales de diálogo oficiales, ha recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar al país vecino, ha cancelado actos culturales y puesto trabas a la importación de algunos productos. Además, Tokio afronta una nueva ronda de controles chinos a la exportación de recursos minerales críticos, incluidas las tierras raras, materiales esenciales para la industria tecnológica y de defensa.

Takaichi, recién refrendada en las urnas (había sido investida por el Parlamento en octubre) con el resultado más contundente en la historia política reciente del país, no se ha retractado de sus comentarios. La premier nipona encarna el ala más conservadora y firme en materia de seguridad dentro de su formación, el Partido Liberal Democrático, que ha gobernado de manera casi ininterrumpida Japón desde 1955. Su discurso duro sobre Taiwán y su defensa de un papel más activo de Japón en el entorno regional ha reforzado su perfil como dirigente partidaria de una política exterior más asertiva frente a China. Y, con el amplio respaldo recién obtenido, dispone ahora de mayor margen para mantener esa línea.