Economía
Grandes tecnológicas

Elon Musk planea reorganizar su imperio y estudia las fusiones de SpaceX con Tesla o xAI

El magnate trabaja en la salida a Bolsa de su ‘start-up’ de servicios espaciales para el mes de junio

Santiago Millán
Santiago Millán
Madrid -
Elon Musk tiene planes para reorganizar su imperio empresarial. El magnate sondea una serie de operaciones para integrar sus principales participadas con SpaceX antes de su salida a Bolsa, que podría tener lugar en el mes de junio, y que ha generado un gran interés entre los grandes inversores.

De momento, Musk parece estar considerando dos escenarios, según publican Reuters y Bloomberg. En el primer de ellos SpaceX y Tesla se fusionarían, mientras que en el segundo, la integración sería entre SpaceX y xAI, su empresa de inteligencia artificial (IA), que aspira a competir con OpenAI, y que ya absorbió el pasado año la red social X, antigua Twitter, con una valoración de 33.000 millones de dólares.

En principio, la fusión entre SpaceX y xAI podría tener lugar antes de la citada salida a Bolsa de SpaceX, en la que el gigante de los servicios espaciales podría captar hasta 50.000 millones de dólares (más de 42.000 millones de euros), en el que sería el mayor debut bursátil de la historia, alcanzando una valoración cercana a 1,5 billones de dólares.

Hasta el momento, las compañías de Musk ya han tenido operaciones cruzadas. En 2025, SpaceX acordó invertir 2.000 millones de dólares en xAI, mientras que, a principios de esta semana, Tesla, dirigida por el magnate, reconoció que también había invertido otros 2.000 millones en la start-up de IA.

La prensa estadounidense ha desvelado que, el pasado 21 de enero, se establecieron en el estado de Nevada dos nuevas sociedades, bautizadas como K2 Merger Sub y K2 Merger Sub 2 LLC, que sugieren que Musk mantiene abiertas todas las alternativas.

En términos operativos, la integración de SpaceX y xAI podría permitir a la start-up instalar en un futuro sus centros de datos en el espacio, iniciativa defendida por Musk en distintas intervenciones y afirmaciones en las redes sociales en los últimos días. La fusión integraría productos como el chatbot Grok, la plataforma X, los satélites Starlink y los cohetes SpaceX bajo una única corporación.

Musk ha cerrado recientemente una transacción en favor de su start-up con fuerte respaldo inversor. xAI cerró a principios de enero una ronda de financiación de 20.000 millones de dólares, por encima del objetivo inicial de 15.000 millones, en la que participaron Cisco y Nvidia, cuyo CEO, Jensen Huang, siempre ha alabado los proyectos impulsados por Elon Musk; Valor Equity Partners; Stepstone Group; Fidelity, y Baron Capital, junto a dos firmas de países del golfo Pérsico como Qatar Investment Authority y MGX.

De igual forma, la fusión entre SpaceX y Tesla también podría coordinar el negocio de almacenamiento de energía del fabricante de vehículos eléctricos con la citada idea de un centro de datos en el espacio.

La operación no es fácil puesto que, al margen de Musk, hay otros accionistas en cada una de las empresas implicadas, a los que el magnate tendría que convencer, especialmente en Tesla, que es una empresa cotizada. El hombre más rico del mundo, no obstante, ya logró el respaldo de los inversores para su futura remuneración como CEO de casi un billón de dólares en los próximos años, si cumple una serie de objetivos.

Las acciones de Tesla suben en la preapertura del Nasdaq cerca de un 1,5% tras dejarse el jueves más de un 3%, una vez que se conocieron los resultados de 2025, en los que el beneficio del fabricante de vehículos eléctricos bajó un 46%. Desde principios de año, los títulos ceden cerca de un 7%, si bien la compañía, que está impulsando ahora nuevos negocios en torno a la robótica, todavía mantiene una capitalización bursátil superior a 1,56 billones de dólares.

_

