Tesla reduce un 46% las ganancias de 2025 por la caída de la venta de coches y la deriva política de Musk

El fabricante de coches eléctricos Tesla cerró el año pasado con caída de ventas y resultados. 2025 no fue un buen año para la compañía fundada por Elon Musk. El grupo tecnológico acusó el descenso en la venta de coches por el coste de la incursión política de su primer ejecutivo y por la mayor competencia en el segmento de los coches procedentes de China, sobre todo por la china BYD. La compañía tecnológica logró un beneficio de 3.794 millones de dólares, lo que representa un descenso del 46% respecto al año anterior.

El grupo está sumido en una profunda reestructuración. Musk prevé un futuro diferente para la compañía. Pretende enfocarse más en inteligencia artificial, en el negocio de drones y en los robots. Con ese panorama, el grupo con sede en Austin (Texas) registró unas ventas de 94.827 millones de dólares, lo que representa un descenso del 3% respecto a los 97.690 millones ingresados el ejercicio anterior. Se trata del primer descenso de ingresos cosechados por la compañía durante su corta historia, lastrado sobre todo por la caída del 11% en el negocio de venta de vehículo, que representa aproximadamente dos de cada tres euros de los ingresos.

A pesar de ello, las acciones del grupo tecnológico subieron cerca de un 3% en las operaciones de fuera de mercado, porque los resultados mejoraron las expectativas de los inversores. Aunque Bloomberg, explica que el movimiento es moderado porque los analistas esperaban oscilaciones del 5% en cualquier dirección.

“Ha sido un año crucial para Tesla, ya que ampliamos nuestra misión y continuamos nuestra transición de una empresa centrada en el hardware a una empresa de inteligencia artificial física”, explica la compañía en la nota a inversores. “Sentamos las bases para el futuro de Tesla al avanzar en el desarrollo de FSD, lanzar nuestro servicio de Robotaxi (taxis autónomos), comenzar la instalación de líneas de producción para Cybercab y perfeccionar el diseño de Optimus (robots humanoides), listo para la producción, al tiempo que expandimos nuestra infraestructura de entrenamiento de IA”, añade la empresa.

La compañía explica que este año aumentará la inversión “en la infraestructura necesaria para respaldar la energía limpia, el transporte y los robots autónomos, incluyendo la puesta en marcha de seis nuevas líneas de producción para vehículos, robots, almacenamiento de energía y fabricación de baterías, al tiempo que aprovecharemos nuestra red existente de fábricas, estaciones de carga y centros de servicio para respaldar el crecimiento futuro”.