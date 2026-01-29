Ir al contenido
Economía
Grandes tecnológicas

Apple compra la ‘start-up’ israelí Q.AI por 2.000 millones de dólares para crecer en dispositivos con IA

La operación sería la segunda mayor adquisición de la historia de la empresa de la manzana

Santiago Millán
Santiago Millán
Madrid -
Apple ha adquirido la start-up israelí Q.AI con una valoración cercana a los 2.000 millones de dólares (unos 1.670 millones de euros), adelanta Financial Times, que cita fuentes conocedoras del proceso. Con ese precio, sería la segunda mayor compra de la historia de la empresa de la manzana, tras la operación de Beats Electronics en 2014, que rondó los 3.000 millones, y que ayudó al gigante tecnológico a alcanzar a Spotify mientras crecía en el segmento de música con su Apple Music.

La estrategia de Apple no es muy activa en grandes operaciones corporativas. Al margen de la citada Beats, la empresa adquirió el negocio de módems para teléfonos inteligentes de Intel en 2019 por 1.000 millones de dólares, cerró la compra, por 600 millones, de Dialog Semiconductor en 2018, y se hizo con la empresa israelí de memoria flash Anobit en 2011 por 500 millones.

Con la nueva operación, Apple busca reforzarse en el segmento de la inteligencia artificial (IA), donde ha estado por detrás de otras grandes tecnológicas. Las patentes presentadas por Q.AI indican que su tecnología se utiliza en auriculares o gafas, utilizando micromovimientos faciales para comunicarse sin hablar.

La transacción tiene como objetivo ayudar al fabricante de iPhone a reducir su desventaja frente a Meta, Google y OpenAI en la carrera para crear nuevos tipos de dispositivos portátiles que se comuniquen con la IA.

En este caso, la matriz de Facebook ha tenido éxito con sus gafas inteligentes de la marca Ray-Ban, que permiten a los usuarios comunicarse con su IA, mientras que Google y Snap se preparan para lanzar gafas inteligentes a finales de este año. El año pasado, OpenAI adquirió IO, la start-up del exdiseñador de Apple, Jony Ive, que está desarrollando un dispositivo compacto para interactuar con ChatGPT, según han publicado distintos medios especializados.

En este sentido, el vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple, Johny Srouji, dijo al diario británico que Q.AI es “una empresa extraordinaria, pionera en nuevas y creativas formas de utilizar la imagen y el aprendizaje automático”.

Al mismo tiempo, Apple prepara un nuevo impulso a sus apuestas por la IA, en torno a Siri, y volver a la carrera de IA generativa, dominada actualmente por OpenAI con su ChatGPT y Google con su Gemini 3. La compañía dirigida por Tim Cook planea una amplia renovación de Siri, que se materializaría a finales de este año, convirtiendo al popular asistente digital en el primer chatbot de inteligencia artificial (IA) de la compañía de la Manzana, según Bloomberg.

