Apple presume de otro hito en la era de la IA: los desarrolladores han ganado 550.000 millones con la App Store

Si durante el pasado verano, Apple presumió de haber alcanzado los 3.000 millones de unidades de iPhone vendidas desde su lanzamiento en el año 2007, ahora, la compañía de la Manzana ha destacado otro hito en su crecimiento operativo e industrial. Así, la firma ha anunciado que los desarrolladores que venden bienes y servicios digitales en la App Store han ganado más de 550.000 millones de dólares (unos 471.000 millones de euros, al cambio actual) desde 2008, cuando se estrenó la popular plataforma.

Apple, además, ha asegurado que esta cifra representa solo una fracción del comercio total que sustenta la App Store. De hecho, ha insistido en que, en 2024, el ecosistema de la App Store generó 1,3 billones de dólares en facturación y ventas para los desarrolladores, añadiendo que más del 90% de ese comercio se destinó directamente a ellos, sin pagar ninguna comisión a la propia Apple.

En este caso, el nuevo hito llega en plena era de la implantación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), coincidiendo con la nueva alianza con Alphabet, con el objetivo de una Siri impulsada por IA. Así, bajo el acuerdo, los modelos Gemini de Google se incorporarán a las futuras funciones de IA de Apple, que recientemente nombró un nuevo responsable en este segmento para recuperar terreno frente a sus rivales.

En este escenario, Apple ha destacado su posición en el mercado. La compañía ha afirmado que la confianza de los consumidores generó una interacción sin precedentes en la App Store en 2025, con un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones. Según la compañía, esta evolución ha ayudado a los desarrolladores a expandir sus negocios y llegar a nuevos clientes en todo el mundo “con solo un clic”. La firma insiste en que las tiendas en Estados Unidos, Japón, India y China registraron un récord de visitantes durante el año, con un gasto histórico de los clientes en bienes y servicios digitales entre Nochebuena y Año Nuevo.

La compañía que dirige Tim Cook ha asegurado que Apple Pay también registró un impacto significativo al eliminar más de 1.000 millones de dólares en fraudes, al tiempo que generó más de 100.000 millones en ventas incrementales a comerciantes en todo el mundo.

El anuncio llega pocos días antes de la presentación de las cuentas de su primer trimestre fiscal, prevista para el 29 de enero, Un periodo clave porque incluye las ventas de la época navideña. En el mercado se espera que la empresa supere los 140.000 millones de dólares en ingresos, con un beneficio por acción de 2,69 dólares. En el mismo periodo del pasado año, la forma alcanzó unos ingresos de 119.600 millones, un 2% más.

La firma ha mantenido una tendencia creciente en el último año, En el cuarto trimestre del pasado ejercicio, concluido a finales de septiembre, Apple registró unos ingresos de 102.500 millones de dólares, un 8% más y por encima de las previsiones de los analistas, con cifras récord tanto en el segmento del iPhone como de los servicios.

La empresa, en cualquier caso, debe volver a cautivar a los inversores. En el último año, las acciones se revalorizan cerca de un 11%, por debajo del avance del 24% del Nasdaq, y lejos del 73% de Alphabet, que esta semana se ha incorporado al club de las empresas de los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil gracias, entre otros motivos, a la citada alianza con la empresa de la Manzana.

Apple, dentro de los cambios, acaba de anunciar que JP Morgan Chase se convertirá en el nuevo emisor de Apple Card, con una transición prevista de 24 meses. La firma contaba como socio en este segmento, hasta ahora, con Goldman Sachs.