Sheinbaum sostiene una nueva llamada con Trump sobre seguridad y comercio tras iniciar la revisión del TMEC

La mandataria afirma que la comunicación fue “productiva y cordial”, en el marco de la polémica por la caída del narcotraficante Ryan Wedding y la posible intervención directa del FBI en suelo mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sostenido este jueves una nueva e inesperada llamada de 40 minutos con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria ha calificado la conversación de “productiva y cordial”, y, en ella, los presidentes convinieron que “ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”. Momentos después, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum ha comentado que hablaron sobre seguridad y comercio, en el marco de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. “Sobre el tema de seguridad, los dos coincidimos en que vamos muy bien”, ha indicado Sheinbaum.

La llamada se da en medio de la nueva polémica en torno a la caída del narcotraficante canadiense Ryan Wedding y la posible participación directa de elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio mexicano para detenerle. El relato sobre la captura ha sido contradictorio. Mientras México afirma que el capo, considerado uno de los mayores traficantes de cocaína en el continente, se entregó voluntariamente, el director del FBI, Kash Patel, ha aclarado que hubo una intervención directa de su agencia. La noche del miércoles, el diario The Wall Street Journal publicó que Wedding, un exatleta olímpico de snowboard convertido en narco, fue capturado en México en “una redada secreta” del FBI.

Sheinbaum ha asegurado que en la llamada con Trump no se tocó ese tema. Sin embargo, ha precisado que su Gobierno no permite las operaciones conjuntas con agencias de seguridad de Estados Unidos dentro de México.

La nueva conversación telefónica se produce poco más de dos semanas después de la llamada anterior entre los dos mandatarios, la primera del año. Aquella primera plática le permitió a Sheinbaum aplacar el ánimo intervencionista de Trump, que había lanzado amenazas veladas y explícitas de violar la soberanía mexicana con el pretexto de atacar a los carteles de la droga, a los que responsabiliza de la crisis de adicciones en su país. De fondo de esas amenazas estaba la incursión ilegal de EE UU en Venezuela para capturar al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, al que acusa de corrupción y narcotráfico.

Sheinbaum estuvo acompañada en esta última conversación por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el encargado para América del Norte, Roberto Velasco. La presidenta ha señalado que también se habló sobre la revisión del TMEC, que ya está formalmente en marcha. Sheinbaum ha precisado que, al margen de la revisión del tratado, Washington tiene interés en llegar a otros acuerdos comerciales con México, por ejemplo, en que se acelere el cruce por las aduanas y que se acelere la devolución del IVA a la industria automotriz.