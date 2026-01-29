‘The Wall Street Journal’ afirma que el capo canadiense Ryan Wedding fue detenido gracias a un operativo secreto del FBI en México

Las versiones sobre la captura del atleta canadiense buscado por narcotráfico se enfrentan entre la entrega voluntaria en la embajada y una acción coordinada con agentes extranjeros en México

La caída de Ryan Wedding, un antiguo atleta olímpico canadiense convertido en uno de los principales traficantes de cocaína de la región, está llena de incógnitas y versiones contradictorias. Por un lado, el Gobierno de México defiende que el detenido se entregó en la embajada de Estados Unidos a la que llegó por su propio pie. Sin embargo, una exclusiva del medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicada el miércoles apunta a que el narcotraficante en la lista de los más buscados fue arrestado en un operativo secreto con agentes del FBI en territorio mexicano.

Los periodistas del WSJ que han revelado los detalles de la detención aseguran que sus fuentes, cercanas al operativo tanto del lado mexicano como del estadounidense, relataron que el plan era altamente secreto debido a la “sensibilidad” del partido gobernante, Morena, con las intromisiones extranjeras. “Wedding se quedó súbitamente sin opciones. Cuando las fuerzas de seguridad lo atraparon en México la semana pasada, según informaron los funcionarios, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI estuvieron involucrados”, relata el artículo. Los agentes negociaron con Wedding para que no opusiera resistencia cuando dieron con él, ya que asumieron que iba armado y que era peligroso. “Le recordaron que sus socios habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados, dijeron algunos oficiales”, prosigue el texto.

Traslado de Ryan Wedding, en California, el 23 de enero. AP

Esta versión coincide con la que defiende el abogado de Wedding, quien señaló en rueda de prensa que el relato del Gobierno de México sobre la entrega voluntaria es incorrecta. “Si el Gobierno de Estados Unidos entra de forma unilateral en un país soberano para detener a alguien, se puede entender la preocupación sobre la soberanía que ese país pueda tener. Pero [Wedding] fue detenido”, ha justificado el defensor Anthony Colombo sobre por qué las autoridades mexicanas defienden esa narrativa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha argumentado que Wedding se entregó voluntariamente a las fuerzas de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, una versión apoyada por el embajador de Washington en Ciudad de México. Para ilustrarlo y reforzar su postura, señaló cómo fue el mismo detenido quien anunció que se iba a entregar en sus redes sociales y subió una foto de él frente al edificio de la embajada en calle Danubio en Ciudad de México. Sin embargo, esa foto fue subida desde una cuenta que ha sido desacreditada en varias ocasiones y que tiene claras señales de haber sido producido con inteligencia artificial, más allá que el edificio que muestra es el de la antigua sede diplomática, que ya no está en uso.