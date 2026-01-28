Una imagen se cuela entre las versiones de México y Estados Unidos sobre la caída del capo Ryan Wedding

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que una fotografía captura el momento de la entrega del presunto narcotraficante. La televisión canadiense, no obstante, señala que esta fue creada con inteligencia artificial. La incógnita sobre la caída del ‘Rey de la cocaína’ sigue sin resolverse

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, intentó zanjar el lunes con una fotografía el debate de cómo fue capturado Ryan Wedding, objetivo prioritario del FBI por tráfico de drogas y varios homicidios. Estados Unidos asegura que el presunto narcotraficante de origen canadiense fue arrestado tras un operativo conjunto con autoridades mexicanas. El Ejecutivo de Morena, sin embargo, asegura que el supuesto delincuente se entregó voluntariamente a las fuerzas de seguridad, una versión apoyada por el embajador de Washington en Ciudad de México. Lo que la mandataria no imaginó es que la imagen, subida a Instagram, se convertiría en parte de la discusión y alimentaría el misterio de la caída del capo conocido como El rey de la cocaína. La CBC, la televisión canadiense, cuestionó el lunes la fotografía que mostraba a Wedding de noche a las afueras de la embajada estadounidense en la capital mexicana. El medio concluyó, tras un análisis, que esta había sido fabricada con inteligencia artificial. A cinco días de la caída del exsnowboarder, se ha vuelto a encender el debate sobre lo que realmente sucedió.

De acuerdo con la información inicialmente difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexicana, Wedding se entregó a la embajada estadounidense el jueves por la noche. Este mensaje fue después confirmado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Una comunicación pública del diplomático fechada el 23 de enero ratifica la supuesta rendición del exatleta olímpico.

Llegada de Ryan Wedding al aeropuerto internacional de Ontario, California, el 23 de enero. AP

Desde Washington, sin embargo, se alentó otra narrativa: que el presunto criminal fue aprehendido en un operativo en territorio mexicano. En una entrevista con la revista Vanity Fair, Kash Patel, director de Buró de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés), afirmó que él y un equipo compuesto por los mismos agentes que capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro participaron desde México en las maniobras que culminaron en su arresto.

A las versiones enfrentadas entre ambos países se suma ahora el análisis de la televisión canadiense CBC, la emisora pública nacional. Esta aseveró que la imagen compartida por Sheinbaum la mañana del lunes, subida a la supuesta cuenta de Wedding, era una creación digital.

Una entrega sin servicio consular

En la imagen, que data del 23 de enero, se puede ver a Wedding frente a uno de los accesos al edificio de la Embajada de Estados Unidos, sobre la calle Danubio, en la colonia Cuauhtémoc, a escasos pasos del Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital. Fue tomada de noche. El canadiense viste de jeans, playera de manga larga, un chaleco acolchado ligero y una gorra, ambas prendas de color negro. “He decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”, reza un fragmento del texto.

Sin embargo, la legación diplomática ya no se encuentra en esa ubicación. La embajada se mudó en noviembre del año pasado a una nueva sede tras 61 años sobre Reforma. Un guardia del edificio viejo afirma que allí ya no se ofrecen servicios consulares desde hace al menos tres meses. Las nuevas oficinas en la capital ahora se encuentran en la colonia Irrigación, a más de cinco kilómetros de distancia de la anterior ubicación. La mañana de este martes, un camión de mudanza se encontraba en la entrada en la calle Danubio cargando sillas de escritorio.

Embajada de Estados Unidos en México desde la calle de Danubio, en Ciudad de México, el 27 de enero. Nayeli Cruz

La imagen de Wedding muestra también los cajones de estacionamiento pintados sobre la calle. La pintura es blanca. Unos letreros de seguridad aparecen sobre la cerca de protección perimetral del edificio detrás de él, así como una cornisa que se eleva al lado derecho. Sin embargo, según constató EL PAÍS, ya no hay rastro de los letreros de seguridad y la pintura de los espacios de parqueo son azules. La cornisa se encuentra además a unos 100 metros de distancia de como se ve en la imagen del supuesto perfil de Wedding. La composición de una fotografía real no permite que esta moldura y el presunto narcotraficante aparezcan juntos dentro del cuadro.

Este diario contactó con la Embajada de EE UU para obtener un comentario sobre la foto y para conocer si existió algún servicio consular la noche del jueves 22 de enero, cuando Wedding entró “por su propia voluntad” —según detalla su publicación—, pero un portavoz declinó hacer comentarios y afirmó que mantienen la versión escrita que Johnson dio a conocer el 23 de enero.

Una gorra distorsionada

Otro detalle que llama la atención está en los accesorios. A su llegada a Los Ángeles, escoltado por Patel y agentes del FBI, Wedding usaba una gorra de color negra, según muestran las imágenes del desembarco de la aeronave. El diseño de la gorra, de la marca Rude Awakenings, muestra las letras “LA LA LA” en color blanco y de forma enlazada. En la foto de Instagram, el diseño de letras blancas encima de la visera no es legible y parece un garabato. Los analistas señalan que los modelos de inteligencia artificial presentan en sus imágenes textos borrosos, ilegibles o distorsionados porque estos no “comprenden” el lenguaje ni la escritura de la misma manera que los humanos.

La gorra de Ryan Wedding al momento de su llegada y en la imagen mostrada por el Gobierno de México. REUTERS / GOBIERNO DE MÉXICO

La CBC ha apuntado que la cuenta de Instagram donde se publicó la fotografía, presuntamente de propiedad de Wedding, ya había colocado imágenes con IA días antes de su captura. Ante los cuestionamientos sobre la veracidad de la imagen, Sheinbaum se ha escudado argumentando que las redes sociales tienen una política sobre contenido generado con IA. Estas, según la mandataria, tienen una etiqueta que advierten que es contenido no generado por humanos. “No hay nada de Meta [empresa propietaria de Instagram] que diga que es IA y toda red social tiene esa política. En este caso no tiene ningún indicativo de que sea IA”, ha respondido Sheinbaum al ser preguntada por el análisis de CBC News.

Este diario ha intentado contactar con Meta para conocer sus políticas y acciones en Instagram sobre imágenes y el uso de IA, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta. Sin una versión clara sobre cómo fue la caída de Ryan Wedding, la incógnita aún permanece.