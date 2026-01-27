El Gobierno mexicano admite que no conoce los detalles exactos de la entrega del capo canadiense Ryan Wedding

La presidenta ahonda en el cruce de versiones entre México y Estados Unidos sobre la caída del exatleta. El abogado del presunto narcotraficante niega que este se haya rendido ante las autoridades de Washington

El caso de Ryan Wedding sigue provocando debate. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha abordado este martes en su conferencia matutina la entrega y extraditación del exatleta a Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y varios homicidios. Su versión se suma a varios días de choque de narrativas ofrecidas por las autoridades de México y Washington. Palacio Nacional sostiene que el denominado Rey de la cocaína se entregó voluntariamente en la embajada estadounidense de Ciudad de México. El entorno de Trump, en cambio, da a entender que fue aprehendido en un operativo conjunto entre ambos países en suelo mexicano. Lejos de zanjar el asunto, la mandataria incrementó las incógnitas sobre el suceso: “¿Cómo fue exactamente la entrega? No lo sabemos”.

De acuerdo con información de la mexicana Secretaría de Seguridad Ciudadana, Wedding se entregó a la embajada estadounidense el pasado jueves por la noche. “La autoridad estadounidense le dijo a la autoridad mexicana que había sido una entrega voluntaria”, ha recalcado Sheinbaum en su rueda de prensa. Este mensaje fue confirmado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Para subrayarlo, la mandataria mostró una comunicación pública del diplomático fechada el 23 de enero y donde se confirma la supuesta rendición del exatleta.

Desde Washington, sin embargo, se alienta otra narrativa, que el presunto criminal fue aprehendido en un operativo en territorio mexicano. En una entrevista con la revista Vanity Fair, Kash Patel, director de la Agencia de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés), afirmó que él y un equipo compuesto por los mismos agentes que capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro participaron desde México en las maniobras que culminaron en su arresto.

Wedding se ha declarado inocente en su primera audiencia, realizada el lunes en el condado de Orange, California. Su abogado, Anthony Colombo, ha afirmado que su representado no se entregó de forma voluntaria, sino que fue aprehendido.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que no entrará en polémica con Patel y ha querido dejar claro que el Gabinete de Seguridad federal sí estaba realizando operativos en busca de Wedding, pero negó nuevamente, como este lunes, que estos hayan sido acciones conjuntas con fuerzas de seguridad norteamericanas. “Lo que sabemos es lo que las autoridades de Estados Unidos aquí nos comunicaron a las autoridades de México y lo que publicaron [...] No tenemos por qué dudar del embajador”, ha dicho frente a los medios.

Incluso se le llegó a preguntar a la mandataria si es que podría haberse tratado de un operativo sin el conocimiento de México. “No consideramos que haya sido así. Ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México. Le creemos al embajador y a su publicación”.

¿Una entrega de inteligencia artificial?

Las incógnitas sobre el caso aumentaron la noche del lunes, cuando la televisión canadiense CBC —la emisora pública nacional—, aseveró que una imagen compartida por Sheinbaum en la mañana había sido generada con inteligencia artificial. Esta, publicada en Instagram, mostraba la supuesta entrega voluntaria de Wedding con el prófugo posando de madrugada afuera de la legación diplomática. La mandataria utilizó la foto para respaldar su versión.

La CBC ha señalado, sin embargo, que un análisis realizado por su equipo revela detalles que hacen dudar de la veracidad de la imagen. Asimismo, han apuntado que la cuenta, presuntamente de propiedad de Wedding, ya había colocado imágenes con IA en días anteriores a la captura de El Rey de la cocaína.

Sheinbaum se ha escudado argumentando que todas las redes sociales tienen una política sobre contenido generado con IA. Ha dicho que las plataformas tienen que presentar un aviso o advertencia de que no es contenido generado por humanos. “No hay nada de Meta [empresa propietaria de Instagram] que diga que es IA y toda red social tiene esa política. En este caso no tiene ningún indicativo de que sea IA”, ha respondido Sheinbaum sobre la afirmación de CBC News.