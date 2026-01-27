Ryan Wedding, el exatleta olímpico convertido en narco, se declara no culpable en Estados Unidos

El snowboardista canadiense Ryan Wedding, unos de los objetivos prioritarios que vivía escondido hasta la semana pasada en México, se ha declarado no culpable este lunes en su primera audiencia después de entregarse a las autoridades hace tres días. Wedding, exatleta olímpico, es acusado por las autoridades estadounidenses de 17 delitos, incluyendo tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinato. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) consideraba su captura como un objetivo prioritario, e incluso, su director lo había comparado con notorios traficantes. “Solo para que entiendan quién es Wedding, pasó de hacer snowboard en las olimpiadas a convertirse en el mayor traficante de la modernidad. Es el Chapo Guzmán moderno, el Pablo Escobar”, aseguró Kash Patel días atrás.

Su audiencia ha tenido lugar este lunes en medio del cruce de declaraciones entre el Gobierno de México y de EE UU sobre las circunstancias en las que Wedding terminó bajo custodia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch, aseguró que se entregó voluntariamente el jueves pasado en la Embajada de EE UU en México, lo que fue respaldado por Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, al mencionar que se trató de una “entrega voluntaria” y que fue “resultado de la presión ejercida por las autoridades”.

Al norte del río Bravo, la fiscal Pam Bondi afirmó, no obstante, que fueron agentes del Departamento de Justicia los que llevaron a cabo la detención del hombre conocido como el Rey de la Cocaína. En una entrevista con la revista Vanity Fair, Patel ha afirmado que él y un equipo compuesto por los mismos agentes que capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro participaron desde México en las maniobras que culminaron en su arresto.

Ante la controversia generada por el cruce de versiones, Claudia Sheinbaum ha salido al paso este lunes en su conferencia matutina para negar que existan operaciones conjuntas entre ambos países en suelo mexicano. “Tiene que quedar muy claro para los comentócratas. No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI o alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, ha sostenido la mandataria recalcando que el exatleta se entregó voluntariamente a las autoridades.

La captura de Wedding culmina con una serie de operativos para desplegar un cerco sobre el exatleta de 44 años, a quien se le acusa de estar vinculado con el Cartel de Sinaloa y de traficar millones de dólares con el ingreso de la droga a Los Ángeles para su distribución en EE UU y Canadá. Al salir de la audiencia, su abogado ha rechazado las versiones que apuntan a una entrega voluntaria, pero no ha dado más detalles. El 11 de febrero está programada una revisión de su caso y el 24 de marzo dará inicio su juicio.