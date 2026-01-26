Sheinbaum niega la existencia de operaciones conjuntas con Estados Unidos en México: “El FBI y otras agencias tienen muy claras sus limitaciones”

La mandataria se ha referido a la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, presuntamente vinculado al Cartel de Sinaloa, y ha aclarado que solo existe colaboración en inteligencia

Claudia Sheinbaum ha sido tajante y no ha querido dejar margen de duda. En su conferencia Mañanera de este lunes, la presidenta ha negado que en México se realicen operaciones conjuntas en materia de seguridad con Estados Unidos, a raíz de las versiones surgidas sobre la detención de Ryan Wedding, acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos y quien figuraba como uno de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad nacional, el Rey de la cocaína se entregó a la embajada estadounidense el pasado jueves por la noche, pese a que la narrativa de Washington señalaba que fue aprehendido en un operativo en territorio mexicano.

Fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien compartió en redes el primer mensaje el viernes por la mañana afirmando que Wedding se entregó en la noche del jueves a las autoridades en la Embajada de Estados Unidos en México de manera voluntaria. El mensaje llegó tras una reunión con el director del FBI, Kash Patel —que se encontraba de visita en Ciudad de México—, y el embajador de Washington en el país, Ronald Johnson.

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, este lunes. José Méndez (EFE)

Posteriormente, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, dio su versión sobre un arresto: “Agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI”. Washington tenía en la mira al exdeportista por su presunta participación en una operación transnacional de tráfico de drogas, en la que dirigía el envío rutinario de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a territorio estadounidense y Canadá.

Tras su visita, Patel retornó con Wedding a EE UU junto a un estadounidense buscado por el FBI. En un comunicado del FBI, su director destacó el papel de Trump en el caso: “Gracias al liderazgo y compromiso del presidente [...], esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI capturaron oficialmente a nuestro sexto fugitivo más buscado del último año”. En el quinto párrafo del comunicado, Patel mencionó a México y agradeció el apoyo, como Bondi: “Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”.

01:08 El exatleta olímpico Ryan Wedding, ‘Rey de la Cocaína Ryan Wedding a su llegada a Estados Unidos, el 23 de enero. Foto: Reuters | Vídeo: Reuters

Sheinbaum ha insistido en que Wedding llegó caminando y se entregó a la Embajada de EE UU. Incluso ha señalado que Harfuch y Johnson negaron la versión de Patel. “Tiene que quedar muy claro para los comentócratas. No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI o alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, ha precisado la mandataria.

Sheinbaum ha dicho que la “mejor prueba” de la versión que se maneja desde Palacio Nacional es una publicación que hace Wedding desde lo que parece su cuenta personal en Instagram. En la imagen, publicada hace dos días, se ve al exatleta canadiense, vestido de jean, playera ploma, un chaleco acolchado ligero y una gorra negra, frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital. “Después de buscar garantías de un proceso justo, he decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”, reza un fragmento del comunicado por Wedding.

En la parte baja de la publicación de esta cuenta que se vincula a Wedding, con más de 100.000 seguidores, un mensaje resaltado en letras negras señala que la publicación fue realizada por un representante y explica la imagen en cuestión: “El contexto de la foto es que el señor Wedding entró a la Embajada de Estados Unidos por su propia voluntad”.

Ese mismo viernes, Patel también divulgó un reportaje de Vanity Fair en redes, en que se informa de que la entrega de Wedding se dio después de una negociación, con él e integrantes de un equipo del FBI en suelo mexicano. La revista asegura que los agentes eran parte del mismo equipo que capturó a Nicolás Maduro, en Caracas, a principios de enero.

“Hay coordinación respecto a la información de uno y otro lado [entre México y EE UU], pero no hay operaciones conjuntas. No permitiríamos eso. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump”, ha zanjado el tema Sheinbaum.