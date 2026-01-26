Sheinbaum eleva a la diplomacia la demanda de los fans y pide a Corea más conciertos de BTS en México

El reclamo de los fans mexicanos de BTS ha escalado hasta el terreno diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado este lunes que solicitó a la promotora Ocesa la apertura de más fechas para los conciertos del grupo surcoreano en México y, ante la falta de una respuesta definitiva, decidió escribir directamente al Gobierno de Corea del Sur. “Es por los jóvenes mexicanos esta solicitud que estamos haciendo”, ha afirmado.

Sheinbaum ha explicado que el grupo tiene una base de seguidores particularmente amplia en el país. Según ha dicho, cerca de un millón de jóvenes buscan asistir a los conciertos programados para mayo en la capital, mientras que la oferta total es de apenas 150.000 boletos. La presidenta ha detallado que habló primero con Alejandro Soberón, director de Ocesa, para pedir más fechas. Al no obtener una confirmación, envió una carta al presidente de Corea del Sur con la misma solicitud. “Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita alternativas, como pantallas, para que los jóvenes tengan acceso a este grupo que es tan famoso en México”, ha dicho.

Se trata de la segunda respuesta del gobierno mexicana ante la presión de los fans, conocidos como ARMY. Hace una semana lograron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para supervisar el proceso de venta de boletos y evitar abusos, tras una oleada de reclamos y el envío de casi 5.000 correos electrónicos.