Boletos BTS en México 2026: precios y preventa para los conciertos en el Estadio GNP

BTS está de vuelta. La banda surcoreana que alcanzó la cima de la industria musical en la última década ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira mundial tras un parón de tres años. El tour, el más grande y ambicioso en la historia del K-pop, incluye 79 conciertos entre Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. La boyband comenzará su gira en abril en Corea del Sur y Japón antes de saltar a Estados Unidos, donde el septeto se presentará en Tampa (Florida) y El Paso (Texas) antes de aterrizar en México en mayo.

Ocesa, la promotora a cargo del evento en México, anunció la reprogramación de la preventa exclusiva para miembros registrados del ARMY —su férreo club de fans que se cuenta por decenas de millones en todo el mundo—. En lugar del 22 de enero, como había sido anunciado originalmente, la venta anticipada para fans se lleva a cabo la mañana de este viernes 23 de enero.

En redes sociales se han reportado largas filas, caos y diversas quejas durante el arranque de la preventa de BTS. También se ha hablado de fallas al momento de ingresar el código de la Army Membership a la boletera. Hasta el momento, ninguno de los conciertos se ha reportado como sold out, y la venta general se llevará a cabo el sábado 24 de enero.

Los conciertos de BTS en México

La banda ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Se trata de la tercera vez que BTS se presentará en México después de las breves visitas de 2014, 2015 y 2017, justo antes de que la banda se convirtiera en un fenómeno mundial con pleno reconocimiento en el mundo occidental, donde compite con los pesos pesados de la industria musical como Taylor Swift y Bad Bunny por las posiciones más altas de los rankings globales.

Los precios oficiales de los boletos

Los boletos para la gira BTS World Tour ARIRANG que pasará por Ciudad de México han sido fijados en los siguientes precios con cargos incluidos, más un cobro de 50 pesos por procesamiento de orden:

1.767 pesos

2.840 pesos

4.476 pesos

4.948 pesos

8.010 pesos

8.482 pesos

8.953 pesos

13.330 pesos

Asimismo, los boletos VIP tendrán un costo máximo de 17.782 pesos. Ocesa ha aseverado que los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general.

Los precios de los boletos y las localidades fueron anunciados el pasado 22 de enero como una exigencia del ARMY que demandó claridad en el proceso de venta y cuyo reclamo, en forma de miles de solicitudes, escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En junio de 2022, BTS anunció que el grupo se tomaría una pausa para que sus siete integrantes cursaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El receso artístico también sirvió para que algunos de sus integrantes como Jungkook, Jimin y RM, líder de la banda, relanzaran sus carreras en solitario. En el verano de 2025, con la expectativa por el regreso de la banda en todo lo alto conforme sus integrantes completaban el servicio militar, un acontecimiento seguido en directo por los fanáticos de todo el mundo, BTS anunció su esperado regreso con el lanzamiento de un nuevo álbum y el anuncio de una gira mundial en la primavera de 2026. “Desde julio comenzaremos a trabajar juntos y a enfocarnos en hacer música”, dijo RM.

