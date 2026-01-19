El ARMY pone orden: Profeco vigilará la venta de boletos para los conciertos de BTS en México

La fuerza de convocatoria de los fans de BTS vuelve a hacerse notar. Ante la expectativa por el regreso del grupo surcoreano a los escenarios tras un parón de tres años, y a México, con tres conciertos programados para mayo en la capital, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha anunciado que dará “seguimiento puntual” al proceso de venta de boletos para evitar abusos. El anuncio llega tras una oleada de reclamos y casi 5.000 correos electrónicos del ARMY mexicano, como se conoce a la comunidad global de millones de fans de BTS, y famosa por su alto nivel de organización y movilización.

El titular de Profeco, Iván Escalante, ha informado esta mañana en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, de que se enviará un requertimiento formal a la boletera Ticketmaster, y la empresa detrás, Ocesa, para que aclare los precios, el mapa de asientos y la proporción de boletos que se liberarán en cada etapa: preventa para el club de fans, preventa bancaria y venta general. La decisión responde a más de 4.700 solicitudes recibidas por la institución en los últimos días. “Hoy se enviará un exhorto para que se publique la información que exigen los fans”, ha dicho Escalante.

Iván Escalante en Ciudad de México, este lunes. Saúl López (Presidencia)

La molestia estalló antes incluso de que iniciara la preventa. Ticketmaster anunció el registro sin antes revelar precios ni el mapa oficial del Estadio GNP Seguros para los tres conciertos. La respuesta: miles de comentarios exigían transparencia, y denuncias de prácticas como la tarifa dinámica, un sistema que ajusta el precio en tiempo real, basándose en la oferta y la demanda. Ticketmaster respondió que el diseño del escenario será 360 grados y que los precios se conocerán dentro de la fila virtual, junto con la disponibilidad por zonas. La explicación no calmó los ánimos. Para el ARMY, la falta de información previa abre la puerta a la reventa y a precios inflados.

Bajo el lema “Sin mapa y precios, no compramos”, los fans exigen información clara para poder planear su compra, y el reclamo llegará hasta las calles de Ciudad de México. Este lunes el fandom convocó a una manifestación pacífica desde el metro Cuauhtémoc hasta las oficinas de Profeco. Escalante ha asegurado que la dependencia estará “lista para recibirlas”.

Ocesa enfrenta así, una nueva crítica por su gestión en la venta de boletos. La promotora de espectáculos en vivo más grande de México y América Latina, ha sido señalada por problemas de organización, precios excesivos y permitir la reventa. Tan solo el pasado mes, los fanáticos de Bad Bunny protestaron por el anuncio de un escenario alterno que obstruía la vista en zonas de alto costo.

El tour de la banda, el más grande y ambicioso en la historia del K-pop, incluye 79 conciertos entre Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. La boyband comenzará su gira en abril en Corea del Sur y Japón antes de saltar a Estados Unidos, donde el septeto se presentará en Tampa (Florida) y El Paso (Texas) antes de aterrizar en México en mayo, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.