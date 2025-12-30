Una incautación de 40 millones de dólares y el “abogado de la cocaína” bajo la lupa: Estados Unidos estrecha la mira sobre Ryan Wedding

El embargo en México de 62 motocicletas, drogas y medallas de oro al exatleta olímpico canadiense, a quien se acusa de vínculos con el Cartel de Sinaloa, incrementa el asedio por uno de los 10 hombres más buscados por el FBI

La imagen compartida este lunes por la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Los Ángeles, fue una carta de intención. Una que se viene intensificando desde finales del pasado noviembre y que involucra a las autoridades de seguridad en México y Canadá contra el exatleta olímpico Ryan Wedding, convertido en “rey” de la cocaína bajo el auspicio del Cartel de Sinaloa. Una de las fotos publicadas en la red social X muestra al menos 12 filas en las que se puede ver a 62 motocicletas de lujo, por un valor de 40 millones de dólares, que fueron incautadas en Ciudad de México y el Estado de México a uno de los 10 hombres más buscados por esta dependencia. Para la Administración Trump, Wedding se ha convertido en una de sus obsesiones en su lucha contra las drogas y el narcotráfico. A las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra sus presuntos colaboradores hace poco más de un mes, se suma ahora el seguimiento a Deepak Paradkar, su letrado, a quien Washington acusa de ser una pieza fundamental para la construcción del “imperio narco” del otrora snowboardista y de recomendar el asesinato de uno de sus excolaboradores, quien era un informante del FBI.

En un operativo realizado por autoridades federales mexicanas a cuatro inmuebles en Ciudad de México y el Estado de México relacionados con Wedding, se incautaron, además de las motos, drogas como cristal y marihuana, dos vehículos, obras de arte, balas, un cargador y dos medallas olímpicas. No se ha aclarado a quien pertenecen las preseas, ya que el exatleta ocupó el puesto 24 en la disciplina de snowboard durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, realizados en Salt Lake City en 2002. Este operativo se realizó en labor conjunta de inteligencia con el FBI, la Real Policía Montada de Canadá y el departamento de policía de Los Ángeles.

Entre las motocicletas de alta gama halladas, destacaban algunas de la marca Ducati, del modelo Supermono, de las cuales solo fueron producidas 67 en todo el mundo. También otras que figuran en el Campeonato Mundial de Motociclismo y que utilizan en la competencia famosos pilotos como Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

“A pesar de que no lo capturaron en estas redadas, este es un paso significativo que demuestra que las autoridades mexicanas se están tomando esto en serio y que están haciendo esfuerzos para localizarlo y atacar a su organización”, dijo el exagente del FBI y profesor titular de la Universidad de New Haven, Ken Gray, a un medio televisivo canadiense.

Paradkar, un abogado “multifacético”

Wedding, por quien el FBI ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero, es acusado de presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos. Además, se alega que Wedding participó en la orquestación de múltiples asesinatos para promover estos delitos de drogas contra personas extranjeras y estadounidenses.

Otro de los movimientos de la Administración Trump para estrechar el cerco contra Wedding ha sido el señalamiento contra Paradkar, quien hace apenas una semana fue detenido en Ontario, Canadá, y puesto en libertad bajo una fianza de más de cinco millones de dólares canadienses, o su equivalente a casi cuatro millones de dólares estadounidenses. El acusado, de 62 años y quien por un tiempo se identificaba en sus redes sociales como “abogado de la cocaína”, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde lo acusan de desempeñar un “papel multifacético” en la red del exatleta.

En una carpeta judicial revelada a inicios de diciembre por la Fiscalía estadounidense, Wedding y su segundo al mando, Andrew Clark, le pagaron a Paradkar con relojes caros y dinero en efectivo para que explote su título como abogado para recopilar información en nombre del canadiense. Estas diligencias permitieron identificar redes de transporte de cocaína de Los Ángeles a Canadá. En estos mismos documentos, Washington acusa al letrado de aconsejar a Wedding el asesinato de su entonces colaborador convertido en informante del FBI, Jonathan Acebedo García. La acusación formal del Buró de Investigación Federal, un documento de 54 páginas, revela que el abogado le aconsejó supuestamente a su cliente lo siguiente: “Si matas a este testigo, el caso será desestimado”.

Acebedo-García, nacido en Montreal (Canadá), fue asesinado el pasado enero a plena luz del día en Medellín, Colombia, después de que Wedding comenzara a considerarlo una “rata” y presuntamente ofreciera una recompensa de cinco millones de dólares por su cabeza. El caso contra el exatleta vuelve a colocar el reflector sobre Paradkar, quien en 2018 encabezó los titulares al defender a Dellen Millard, un joven y rico playboy que se convirtió en uno de los asesinos más famosos de Canadá. De ser hallado culpable, el letrado podría recibir cadena perpetua en EE UU por cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato y conspiración para tomar represalias contra un testigo.

Un Mercedes de 12 millones

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE UU, señaló en noviembre a un grupo de colaboradores de Wedding. Entre los sancionados mencionó a un supuesto exagente de seguridad mexicano, Edgar Vázquez Alvarado, a quien acusar de ser la cabeza del equipo de seguridad del exatleta. También figuran en la misma la “esposa” del exsnowboardista, Miryam Andrea Castillo Moreno, de 34 años, originaria de Nuevo León, en el norte de México; su “novia”, Daniela Alejandra Acuña Macías, colombiana, de 23 años, que las autoridades ubican cerca de Morelia, en Michoacán; una presunta colaboradora colombiana del canadiense, Carmen Yelinet Valoyes, que, según la OFAC, dirige una red de prostitución de alta importancia en Ciudad de México; el joyero canadiense Rolan Sokolovski y el exmiembro de las fuerzas especiales italianas Gianluca Tiepolo, estos últimos, parte de su red de lavado.

Una de las primeras pistas que amplificó el rastro de Wedding y su emporio criminal, valorado en 1.000 millones de dólares, fue un coche Mercedes tasado en casi 12 millones de dólares. Una investigación realizada por CBC News, reveló que la incautación de este vehículo por el FBI a finales del pasado noviembre, un 2002 CLK-GTR Roadster —considerado como un “unicornio” por los aficionados del mundo automovilístico—, encajó en lo que el Departamento del Tesoro describió como una “compleja red” de activos globales utilizados para lavar las enormes sumas de dinero del narcotráfico para el canadiense.

El acuerdo de compra fue datado el 8 de agosto de 2024 e incluye la firma de Sokolovski, quien presuntamente manejaba cientos de millones de dólares en criptomonedas para Wedding. El coche, el número cinco de los seis fabricados, perteneció a la familia real de Abu Dabi. Hershel Zelcer, representante de la concesionaria en Miami a cargo de la venta, dijo que fue conseguido para el rapero canadiense Drake, pero que el acuerdo se cayó.

Según documentos presentados en un tribunal de Ontario, Sokolovski actuó junto con Tiepolo como los principales blanqueadores de dinero de la red. Este último presuntamente poseía millones de dólares en propiedades de Wedding a su nombre, mientras operaba negocios de automóviles y motocicletas de lujo desde Italia e Inglaterra.

Ken Gray, exagente del FBI, cree que la protección del Cartel de Sinaloa sobre Wedding se ha debilitado desde la captura, en mayo de 2024, de su otrora líder Ismael El Mayo Zambada. “Ellos mismos están bajo ataque y su capacidad para protegerlo en este punto en el área capitalina puede haber sido mermada”, complementó. El asedio de EE UU sobre el exatleta olímpico es cada vez más estrecho.