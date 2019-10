Jorge Lorenzo: “Tengo el mismo talento que cuando ganaba Mundiales”

Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 32 años) no sale del hoyo y empezará desde la cola del Gran Premio de Tailandia. Mientras, su compañero Marc Márquez está a punto de coronarse como campeón del mundo por octava vez. Desde que debutara en el Mundial con solo 15 años, cara de niño y una sonrisa pícara volando encima de una Derbi, el mallorquín ha tenido un papel protagonista en los circuitos. Ha ganado en todas las categorías, con distintas marcas y ha sido capaz de derrotar al mejor Valentino Rossi pilotando la misma moto. Pero, ahora, Lorenzo está atascado. Este domingo (9:00 Dazn) partirá decimonoveno, alejado casi dos segundos de Quartararo, otra pole. Márquez, que sumará su octavo título, sexto de MotoGP, si gana o entra por delante de Dovizioso, arrancará tercero.

Pregunta. Tiene cinco Mundiales, tres en MotoGP, pero cumple 14 meses sin ganar y este año ni siquiera ha logrado terminar entre los diez primeros. ¿Cómo se siente?

Respuesta. No es fácil aceptar profesionalmente estos resultados, ni tampoco la falta de feeling que tengo con la moto. Además, desde la caída en la primera curva de Aragón la temporada pasada, he encadenado lesión tras lesión. Ha sido todo muy cuesta arriba porque cuando parecía que me iba a acercando a los más rápidos, en Montmeló me caí en carrera y luego, dos semanas más tarde, tuve aquel accidente tan feo en Assen. Físicamente no he vuelto al nivel que estaba antes de fracturarme las dos vértebras.

Pregunta. En los primeros test con la Honda los tiempos salían y parecía que se sentía a gusto con la moto. ¿El principio de año fue esperanzador?

Respuesta. Sí, en Valencia y en Jerez los tiempos fueron buenos, a pesar de que tenía la muñeca tocada. Pero estábamos con la moto antigua, con bastante menos potencia que esta, pero que en las curvas daba mejores sensaciones.

Pregunta. Pero la Honda ha demostrado ser una moto capaz de ganar carreras.

Respuesta. Marc ha sabido minimizar en la pista los puntos negativos de la nueva moto para aprovechar la mayor potencia y ser incluso más competitivo que el año pasado, pero los demás pilotos de la marca hemos sufrido más y no hemos sabido sacarle el provecho que le ha sacado él. Sin ese feeling con la moto y con lesiones, en MotoGP solo puedes estar muy atrás.

Pregunta. A menudo ha hecho alusión a la incomodidad con esta Honda. ¿No le han dado un toque por las críticas?

Respuesta. Cuando me preguntan, yo digo siempre lo que pienso. Tengo el mayor de los respetos hacia Honda, una fábrica que ha ganado tanto, y también hacia Marc, pero no puedo ser hipócrita y decir lo que no siento. También digo que no he sabido adaptarme a la moto, pero no creo que el Jorge Lorenzo de 2019 tenga menos talento o facultades que cuando ganaba mundiales. Lo único que me ha cambiado han sido las lesiones y la moto, que de momento está lejos de mis características como piloto.

Pregunta. En Ducati también tuvo un arranque complicado y terminó ganando carreras. Ha dicho que en Honda no es tan feliz como lo fue en Ducati.

Respuesta. Bueno, ya sabemos cómo va esto. Un día te sale decir feliz, te titulan con eso y ya parece que no esté contento en Honda. Igual era solo un comentario para explicar, simplemente, que estoy feliz cuando gano. A mí el equipo me trata fenomenal y me apoya muchísimo, pero soy más infeliz si los resultados no salen.

Pregunta. Sabiendo lo que sabe ahora, si pudiese volver atrás, ¿volvería a fichar por Honda?

Respuesta. No lo sé. Lo que sabemos es lo que pasó, y cuando se dio la historia con Ducati, vi que tenía la suerte de poder entrar en Honda, el equipo más potente, más fuerte y con más títulos de la historia de MotoGP.

Pregunta. A menudo se le pregunta por su futuro. Tiene un año más de contrato pero, ¿la situación actual es sostenible?

Respuesta. Antes hablábamos de que los primeros test con la Honda fueron esperanzadores. Eso quiere decir que si Honda consigue darme una moto que se adapte a mis características o logra solucionar los problemas que ha creado esta moto, pues es muy probable que luche por cosas importantes. Tengo esa esperanza. Con la moto que tenemos ahora, hay que hacer lo máximo que pueda, pero toca luchar por quedar entre el 12 y el 20.

Pregunta. ¿Se marca alguna fecha límite para decidir si continúa?

Respuesta. Me lo preguntan muchas veces y siempre digo que tengo un año de contrato. En principio, mi objetivo es seguir.

Pregunta. Cuesta entender cómo un piloto que ha ganado tanto puede llegar a los circuitos intentando quedar el 12. ¿Cómo se afronta esta situación?

Respuesta. Es una experiencia enriquecedora, entre comillas. Hay que cambiar el chip, no impacientarse ni perder los nervios porque estos son los resultados que tocan ahora mismo. Si ahora intento luchar por estar adelante, seguramente tendría una caída fuerte, porque no estoy preparado físicamente ni en este momento sé hacerlo mejor porque la moto no me da feeling para pilotar seguro. La progresión se tiene que hacer poco a poco. El gran cambio se daría si Honda solucionara estos problemas y creara un chasis o una configuración que diera más seguridad en la rueda delantera. Siempre he sido un piloto muy fino, y tener esa seguridad me permitiría dar un salto.

Pregunta. Se le recuerdan gestas muy bravas, como cuando en 2013 hizo un viaje relámpago de Barcelona a Assen para correr apenas 48 horas después de someterse a una operación en la clavícula. Ahora, ¿teme caerse?

Respuesta. Es que es algo humano y natural. Si tienes una lesión en el hombro, cuando abres una puerta o cuando te cruzas con alguien, vas con cuidado para no golpearte, estás más a la defensiva. Ahora, al sentir dolor en la espalda hace que no te sientas igual de seguro y, inconscientemente, se pierden centésimas en cada curva. En este deporte, donde unas décimas son tan importantes, todo influye. Pero no, miedo no tengo.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.