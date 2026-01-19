Detenido en Sinaloa alias ‘El Mantecas’, jefe de una facción del Cartel de los Beltrán Leyva

El secretario mexicano de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado sobre la aprehensión de siete sicarios junto a Iván N, a quien señalan de participar en una agresión en 2023 contra militares que actuaron en la detención de Ovidio Guzmán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México, ha informado este lunes la detención en Sinaloa de Iván N, alias El Mantecas, quien presuntamente es el jefe de una facción del Cartel de los Beltrán Leyva, una de las organizaciones criminales que han entrado en pugna en este Estado tras la fractura entre las facciones del Cartel de Sinaloa. La aprehensión, dada a conocer a través de la red social X, se ha realizado en la ciudad de Badiraguato, donde otros siete de sus sicarios fueron capturados junto con la incautación de armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional, la detención ocurrió la mañana de este lunes, fruto de un operativo militar entre las 4.00 y las 6.00 en los poblados de La Noria de Abajo y la Noria de Arriba, en la sierra del municipio de Mocorito, que limita con el de Badiraguato. Las autoridades federales han dado a conocer que Iván N fue parte en 2023 de un grupo de sicarios que agredieron a personal militar y de la Guardia Nacional que participó en la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón e hijo menor del Chapo Guzmán, en lo que fue denominado como el segundo culiacanazo.

Durante el operativo de su detención, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Policía Estatal, obtuvieron al menos ocho armas largas de uso militar, cuatro cargadores, 105 cartuchos útiles, cinco camionetas con reporte de robo y otra movilidad con blindaje de fábrica, según ha detallado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado.

En 2017, los Beltrán Leyva aspiraban a reconquistar Sinaloa, la tierra de nacimiento de su antiguo socio, Joaquín Guzmán. El Estado norteño se encontraba inmerso en aquel momento en una ola de violencia, una reacción criminal a la detención del Chapo en enero del 2016 y a su extradición a Estados Unidos un año después.

Fuentes de seguridad consultadas por este diario, afirman que El Mantecas formaba parte de la estructura de Fausto Isidro Meza Flores, el otro Chapo que emerge en Sinaloa en medio de la guerra que los herederos de Guzmán Loera y su otrora socio, Ismael El Mayo Zambada, han desatado en esa región desde hace 18 meses.

Las autoridades mexicanas colocan al Chapo Isidro al frente de la facción de los Beltrán Leyva, por encima incluso del hijo de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los hermanos fundadores, que cumple condena en Estados Unidos. El hijo en cuestión, Jesús Alfredo Beltrán, alias El Mochomito, es otro de los objetivos de la Administración Trump, aunque no al nivel de Meza Flores, que hace unos meses entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró de Investigación Federal de EE UU (FBI, por sus siglas en inglés).

El Chapo Isidro se hizo fuerte de la mano de sus tíos, Agustín y Salomé Flores Apodaca. A la detención del primero, en 2012, y su posterior extradición, este Chapo tomó el mando de la facción. “Él se quedó con todo el negocio de los Beltrán, se encargaba de Guasave y de la sierra de esa zona, hasta León Fonseca y Sinaloa de Leyva”, dice un agente de las fuerzas de seguridad de Sinaloa.