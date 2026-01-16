El Gobierno intensifica el decomiso de drogas sintéticas con golpes en Sinaloa, Sonora y Guerrero

El Gobierno de México ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico. En acciones distintas en tres Estados -Sinaloa, Sonora y Guerrero-, las autoridades han informado del decomiso de más de 41.000 litros y 12 toneladas de sustancias químicas que serían utilizadas para la producción de drogas. El anuncio incluye la inhabilitación de un laboratorio clandestino en Guerrero y otras 11 áreas en las que se fabricaban metanfetaminas en Sonora. En esta última locación, específicamente entre Culiacán y Mexicali, un vehículo con 212 kilos de metanfetaminas fue asegurado por el Ejército y la Guardia Nacional. Los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico se han intensificado coincidiendo con una mayor presión en las últimas semanas desde Estados Unidos por más resultados en la lucha contra el narco.

Uno de los golpes a las organizaciones criminales en México anunciado este jueves está aparentemente relacionado con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades han vinculado el decomiso de alrededor de 25.000 litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas en Guerrero, y la inhabilitación de un campamento clandestino para la “producción simultánea de mentanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como ‘tutsi’ y opioides sintéticos”, con Inés Omar Coronel Aispuro, alias Coronel. Aispuro es una de las personas que ayudó al Chapo Guzmán a fugarse del penal del Altiplano en 2015 a través de un túnel, la segunda vez que lograba escapar de una prisión de máxima seguridad. Coronel, quien es hermano de la esposa de Guzmán, Emma Coronel, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, incluyendo la producción, el almacenamiento y el trasiego de marihuana, y por portación de armas de fuego.

Narco laboratorio desmantelado en Guerrero. SSPC

La tensa relación con EE UU, cuyo presidente ha asegurado en distintas ocasiones que México está gobernado por los cárteles, ha tenido su último episodio este lunes con la llamada de 15 minutos entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Tras la charla, la mandataria mexicana ha insistido en que la amenaza de una intervención estadounidense en suelo mexicano no es una posibilidad, al haber rechazado la propuesta que, una vez más, Trump le ha hecho. “[Él] tampoco insistió, más bien fue en el tono de: ‘Si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras fuerzas en México...’, ‘no, ya se lo he comentado otras veces que eso no está sobre la mesa”, comentó. Desde EE UU, el silencio ha marcado aquella conversación. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento de Trump sobre la llamada.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch ha resaltado que la operación en Guerrero “afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de drogas lleguen a las calles”. El Gabinete de Seguridad de México también ha dado a conocer este jueves la captura de un integrante del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado de las autoridades, Daniel Alfredo N, alias El Cubano, fue detenido por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sinaloa. El hombre está acusado de liderar una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa y de ser responsable de la distribución de droga sintética hacia EE UU. El Gobierno ha señalado que Daniel Alfredo N, quien es buscado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), tiene una orden de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

A pesar de las grandes incautaciones de droga, e incluso el envío de grandes capos mexicanos a EE UU, la presión no cesa. El Gobierno de México insiste en subrayar la cooperación con el país vecino y en enmarcar la relación dentro de un tono cordial y un diálogo positivo, pero la charla de este lunes también ha demostrado que las exigencias no disminuyen. En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta ha reconocido que el magnate ha exigido mayores resultados. “A él le parecía que se podía hacer más, dije: ‘Sí, en efecto, se puede hacer más, pero seguimos trabajando”, sostuvo Sheinbaum.

Información publicada este jueves por The New York Times indica que la presión de Washington arrecia también para que México permita la entrada de fuerzas especiales estadounidenses a su territorio. Según fuentes gubernamentales consultadas por ese periódico, la administración de Trump está interesada en la ejecución de ataques con drones, sobre todo para la destrucción de laboratorios clandestinos. Una persona citada por el diario ha señalado que Trump había sugerido la participación de elementos de su país en operaciones en México, las cuales serían lideradas por el ejército mexicano, desde el año pasado. La propuesta habría sido retomada por el magnate tras la incursión de EE UU en Venezuela el 3 de enero. La presencia de tropas estadounidenses en México es un tema delicado en un país que constantemente defiende su soberanía. En un intento por apaciguar a su vecino del norte, The New York Times ha asegurado que México ha ofrecido “más intercambio de información” y “un mayor rol en los centros de comando” para EE UU.

Desde su llegada a la Casa Blanca por segunda ocasión, el 20 de enero de 2025, Trump ha sido claro en su visión de que México no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico. El magnate ha manifestado que esto provoca la muerte de entre 250.000 y 300.000 personas al año en su país, en referencia a los fallecidos por sobredosis, principalmente por fentanilo y otros opioides. Así, mientras el Gobierno anuncia un nuevo golpe al crimen organizado, la obsesión del republicano con las drogas y los cárteles mantiene vivo el pulso con México.