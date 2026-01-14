Detenido alias ‘Moncho’, el presunto líder de Los Lavadora acusado de coordinar robos en la carretera México-Querétaro

El presunto líder de la célula criminal Los Lavadora, alias Moncho, ha sido detenido en México acusado de coordinar robos a vehículos de transporte mediante agresiones y secuestro de conductores principalmente en la carretera México-Querétaro, según ha dado a conocer este miércoles Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Junto a Ramón N, han sido aprehendidos cinco de sus colaboradores, a quienes también se los ha vinculado con delitos como narcomenudeo, robos a domicilio, secuestro, huachicol y homicidio.

Tras la apertura de una carpeta de investigación y un operativo interinstitucional de seguridad, se llevaron a cabo órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde se detuvo a los seis acusados y se aseguró armamento, cartuchos de diversos calibres, envoltorios con presunta droga, vehículos, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo y diverso material utilizado para la comisión de delitos.

La zona de operación de Moncho y Los Lavadora, de quienes se sabe son afines al Cartel Jalisco Nueva Generación, según ha dado a conocer el Gabinete de Seguridad de Harfuch, se considera un área de peligro por los asaltos contra vehículos particulares y transporte de carga en la autopista México-Querétaro.

Un asalto reciente, en la zona donde operan Los Lavadora, se produjo este lunes a la altura del municipio de Tepeji del Río, en el Estado de Hidalgo. Sujetos armados detuvieron a un conductor, quien fue amenazado y golpeado, resultando con una herida en la cabeza. La familia a bordo fue despojada de sus objetos de valor.

De acuerdo con diversos usuarios que frecuentan esa carretera, los últimos meses las denuncias sobre ataques se han incrementado. La forma de operar, en muchos casos, consistía en la colocación de piedras intencionalmente sobre la autopista e incluso el ataque con objetos a vehículos en movimiento, esto con el objetivo de obligarlos a detenerse, especialmente en el tramo entre Santa Ana Azcapotzaltongo al Parque Industrial Tepeji. La zona es especialmente transitada principalmente por vehículos de carga, que se han visto obligados a aumentar la velocidad de sus vehículos aún a riesgo de que resulten dañados, para evitar este tipo de episodios.