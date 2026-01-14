Explota una pipa de gas en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro

El camión transportaba gas LP cuando ha estallado en Hidalgo. Ninguna autoridad oficial ha informado de muertos o heridos, aunque han cortado la circulación en ambos sentidos

Una pipa de gas ha explotado este martes en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, en el Estado de Hidalgo. El camión iba cargado de gas LP, según ha informado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe). Ninguna autoridad oficial ha informado sobre fallecidos o heridos.

Los conductores que pasaban por la zona han subido videos a redes sociales en los que se ven llamaradas que salen del vehículo siniestrado y pequeños rescoldos en las paredes que flanquean el asfalto. Protección civil de Tepeji del Río, el municipio hidalguense donde se produjo el accidente sobre las ocho de la noche, ha informado de que el camión con gas era remolcado.

La Cafupe ha detallado que la circulación está cortada en ambos sentidos para limpiar la zona de la explosión y reacomodar muros, lo que da una magnitud de la explosión.

A pesar de que ninguna autoridad ha reportado muertos o heridos, el IMSS del oriente del Estado de México ha publicado en sus redes que “el personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes”. El estallido, aunque fue en Hidalgo, se produjo casi en el límite con la localidad mexiquense de Jilotepec.

Las imágenes de las llamas recuerdan al accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en Ciudad de México. Ese día una pipa de gas explotó en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Una tragedia que dejó 32 muertos y obligó al Gobierno capitalino a cambiar las normas de tránsito de los transportes de mercancías peligrosas.